Spesso vista come una scelta di "serie B", l'auto usata sta oggi attraversando un vero e proprio periodo d'oro. A dimostrarlo sono i dati sui passaggi di proprietà, che da qualche anno a questa parte superano di tre volte le nuove immatricolazioni.

Nella maggior parte dei casi si tratta ancora di compravendite tra privati che sperano così di realizzare affari veloci e meno costosi, anche se spesso a rischio di "sorprese".

Le garanzie aiutano

Ma oggi è possibile fare ottimi affari anche in concessionaria. Sempre più rivenditori, infatti, stanno puntando sul mercato dell'usato per ampliare il proprio giro d'affari e per rispondere ad una richiesta sempre crescente da parte dei consumatori.

Fotogallery: Usato auto certificato, i programmi delle Case

16 Foto

Questi, da parte loro, hanno così la possibilità di effettuare acquisti più sicuri e in molti casi garantiti, potendosi mettere al volante della loro nuova auto (anche se non come primi proprietari) con la stessa serenità che si avrebbe firmando il contratto per una vettura di nuova immatricolazione. E l'interesse in questo settore non è soltanto quello dei singoli concessionari, ma anche delle stesse Case costruttrici, che hanno messo in piedi programmi di usato certificato. Vediamo quali.

Nuove opportunità

Recentemente, forse anche "pungolati" dalle iniziative di aziende private che si sono buttate nel commercio di usato selezionato come BrumBrum, desiderose di andare a prendersi anche quella sostanziosa fetta di "privatisti" sempre più case hanno aperto gli occhi sulle possibilità di fare anche delle vetture di seconda mano un business redditizio.

E non ci riferiamo soltanto ai marchi premium, che i loro programmi di usato certificato li avevano quasi tutti già prima e che sono comunque al lavoro per perfezionare i servizi, ma anche ai costruttori generalisti. Infatti, proprio ora, con l'arrivo massiccio di auto elettriche o elettrificate che in questa prima fase garantiscono margini di guadagno limitati e rischiano di toglierne anche al business dell'assistenza (specie le prime, per via della manutenzione più semplice), l'usato è diventato l'opportunità di ridare ossigeno alla rete stessa.

Specie oggi che accanto agli incentivi per le auto nuove ne sono arrivati anche di specifici per per favorire la sostituzione di quelle più anziane con altre usate ma recenti. Ecco una carrellata dei principali programmi di usato garantito, che in molti casi non riguardano solo le vetture di marca ma anche quelle "altrui" ritirate in permuta. E con servizi accessori, oltre a garanzie e assistenza, a volte davvero originali.

BMW, ora c'è anche lo store online

I programmi dei due marchi di BMW Group si chiamano Premium Selection e Mini Next e propongono una selezione di auto con al massimo 10 anni, totalmente esenti dal bisogno di interventi di manutenzione per i primi 6 mesi o 10.000 km dall'acquisto e garantite 24 mesi.

Per rafforzare l'offerta, il gruppo ha creato il sito Usato Store su cui è possibile visualizzare oltre 4.000 vetture, di cui sono fornite tutte le informazioni, incluse le specifiche offerte di finanziamento, e completare l'acquisto online con consegna direttamente a casa.

FCA, due programmi e i servizi di Mopar

Il Gruppo italoamericano riunisce l'usato, rigorosamente di marca, secondo due programmi: per Fiat, Lancia e Abarth il piano si chiama AutoExpert, Selected4U per Alfa Romeo e Jeep, ma offre sostanzialmente gli stessi servizi, per auto con non più di 6 anni e 130.000 km sottoposti a una serie di 160 controlli e con coperture che includono 12 mesi di garanzia estendibili a 24 o 36 e con un check-up gratuito, assistenza stradale ecc..

La vera novità, introdotta l’anno scorso, sono i servizi firmati Mopar e accessibili con le applicazioni My:Assistant, My:RemoteControl e My:Car, che agevolano l’accesso all'assistenza in caso di incidente, la localizzazione dell’auto in caso di furto e forniscono informazioni sulla vettura connettendosi con i sistemi di bordo. C’è addirittura la possibilità di azionare a distanza il blocco delle porte e ricevere segnalazioni quando l’auto esce da una zona prestabilita o supera un limite di velocità preimpostato.

Honda garantisce anche le ibride

Varato nel 2018, il programma Honda Quality Plus offre una copertura su tutte le vetture anche non di marca offerte dalla rete con 10 anni e 200.000 km, coperte secondo l'anzianità da 12, 24 o 36 mesi di garanzia e soccorso stradale, con sostituzione completa in caso di guasti non riparabili, e possibilità di cambiarla entro 30 giorni o 1.000 km dall'acquisto. Il piano abbraccia anche le vetture ibride.

Hyundai, la promessa di qualità

Nato a fine 2019 con una selezione di concessionarie gradualmente ampliata in questo nuovo anno, Hyundai Promise è un piano per la garanzia delle Hyundai usate fino a 8 anni e 160.000 km che possono beneficiare ulteriori 1 o 2 anni di garanzia (due fissi per quelle con men odi 5 anni e 120.000 km) rispetto ai 5 contrattuali da nuove. Prevede anche una copertura per le migliori vetture di altre marche che godono dopo i controlli di un ulteriore anno di copertura.

Tra i benefici aggiuntivi, oltre alla possibilità di sostituire l'auto entro un mese o 1.000 km, c'è un trattamento particolare per le vetture ibride ed elettriche, che godono di una certificazione a parte per la batteria con assistenza gratuita in caso di esaurimento dell’autonomia più altri servizi per avvicinare la clientela alla mobilità elettrificata.

Mazda scommette su se stessa

Il piano Mazda Best Selection riguarda tutte le auto usate della Casa giapponese con fino a 5 anni di età e un massimo di 125.000 km disponibili presso le concessionarie, garantendo per ciascuna 125 controlli accurati e fino a 24 mesi, certificazione del chilometraggio e offerte finanziarie. Anche in questo caso è stato creato uno specifico sito.

Mercedes, un piano anche per AMG

Con il programma FirstHand, varato oltre 10 anni fa, Mercedes è stata tra le prime a proporre una selezione di usato "altamente referenziato". Dal 2019, a questo piano si è sostituito Certified, esteso anche ai marchi Samrt e - novità interessante - alla gamma ad alte prestazioni AMG, che è a tutti gli effetti un marchio a sé con ampia offerta e clientela specifica.

Certified propone vetture scelte tra gli usati con al massimo 6 anni e garantite fino a 48 mesi dopo 150 controlli con chilometraggio e manutenzione dichiarati e certificati. Non mancano servizi come l’auto sostitutiva in caso di fermo, tagliandi di manutenzione ordinaria inclusi e assistenza stradale Mobilo. Inoltre, anche questo programma ha una propria piattaforma online e una rete di concessionari anch'essa accuratamente selezionata e formata.

Spoticar, il quinto brand di PSA

Il Gruppo francese è tra quelli che hanno puntato con maggiore convinzione sulla riqualificazione dell'usato e lanciato Sporticar, un vero e proprio nuovo marchio sotto cui è gestita l'attività di rivendita dell'usato selezionato presso l'intera rete dei concessionari (accessibile tramite una piattaforma online), inclusa Opel ed esclusa DS che invece ha un suo programma di usato certificato per i modelli della nuova generazione, da DS 3 Crossback e DS 7 Crossback.

Le auto di seconda mano sono divise in tre categorie: Premium (fino a 4 anni e 100.000 km, garantite 48 mesi), Advanced (da 4 a 7 anni, max 150.000 km, 24 mesi), ed Essential (7-10 anni, km illimitati, 12 mesi). Oltre a garanzie e possibilità di sostituzione entro 10 giorni, PSA offre alcuni servizi accessori come la App MyClinic, offerto in collaborazione con i partner di EuropAssistance, che permette di accedere via smartphone a un programma di autodiagnosi o parlare con un medico.

Suzuki, usato sicuro anche offroad

Suzuki offre il programma Usato Sicuro con garanzie da 12 a 60 mesi veicoli con anzianità fino a 11 anni, in entrambi i casi senza limiti di chilometraggio. L’usato disponibile nella rete dei concessionari (anche di altre marche) è sottoposto a 110 controlli e garantito per oltre 220 elementi tecnici e meccanici del veicolo, sospensioni e trasmissione inclusi anche per le 4x4.

Per tutta la durata della garanzia è Attiva l’assistenza stradale in Italia e Europa che copre anche casi come errori nel rifornimento (carburante sbagliato), chiavi smarrite, forature, e incidenti o l’incendio e assistenza per il rientro o soggiorno in albergo per conducente e passeggeri.

Volkswagen Group, Das WeltAuto per tutte

Escludendo Audi, che ha il suo programma di usato garantito Audi Prima Scelta:plus (vetture sottoposte a 110 controlli, con meno di 5 anni e 150.000 km e fino a 4 anni di garanzia) il Gruppo Volkswagen è tra quelli che trattano l'usato in modo globale.

Per la rete dei marchi Skoda, Seat e Volkswagen esiste infatti il piano Das WeltAuto, che propone usati di qualunque marca con fino a 7 anni e 100.000 km sottoposti a 100 controlli e organizzati secondo tre livelli, Platinum (meno di 24 mesi e 60.000 km, garanzia su tutto il veicolo), Gold (24-48 mesi e 60-100.000 km, copertura su 14 parti) e Silver (motore, trasmissione e cambio di veicoli tra 48 e 84 mesi e tra 100.000 e 150.000 km).

Volvo Selekt, controllate e aggiornate

Il programma usato garantito Volvo si chiama Selekt e propone auto con un massimo di 5 anni e 150.000 km. Per ognuna la Casa mette a disposizione un pedigree completo degli interventi di manutenzione effettuati dalla rete Volvo. Nel prezzo è compreso anche il servizio di aggiornamento dei software di bordo.

La copertura è di 12 mesi (estendibile ad altri 12) con un tagliando gratuito entro un anno o 30.000 km, soccorso stradale Volvo Tele Sos e sostituzione della vettura entro 30 giorni o 1.500 km.