Scavando un po’ all’interno dei "negozi" di app per smartphone non è affatto raro imbattersi in contenuti interessanti dedicati ad appassionati e non solo. Tempo fa vi parlavamo ad esempio di Ricambi Auto e, sulla sua stessa falsariga, si colloca l’app in questione: Motori a combustione interna.

È un vero e proprio manuale digitale in cui trovare un centinaio di temi relativi alla meccanica automobilistica da consultare alla bisogna, per studenti, appassionati e semplici curiosi. Scopriamo di che si tratta in dettaglio, ma per altre curiosità potete dare un'occhiata alla nostra rubrica Auto & Storia.

Cos’è e a che serve

Disponibile gratuitamente per smartphone Android e iPhone sui rispettivi store (link al download in fondo), Motori a combustione interna è un’enciclopedia digitale dedicata alle auto, soprattutto ai motori e alla meccanica automobilistica.

Basato sui contenuti di Wikipedia, può tornare utile per diagnosticare le cause di un problema o per conoscere il funzionamento di determinati componenti del motore, anche senza l’accesso a una connessione a internet e, volendo (al prezzo di 2,29 euro), senza annunci pubblicitari.

Come funziona

Una volta installata, l’app si presenta con un’interfaccia molto semplice che mette subito in evidenza gli argomenti, organizzati in ordine alfabetico. In alto c’è il pulsante per attivare o disattivare la modalità scura, posto al fianco dell’icona della lente d’ingrandimento con cui avviare una ricerca tematica tramite parole chiave.

Scorrendo dal bordo sinistro, o toccando l’icona hamburger, si accede invece al menù principale (tradotto per ora in maniera un po’ approssimativa), menù che elenca alcune funzioni aggiuntive dell'applicazione: accedere ai preferiti e ai contenuti scaricati, rimuovere gli annunci pubblicitari, scegliere altre lingue e altro ancora.

Consultare un argomento

Gli argomenti presenti su Motori a combustione interna sono corredati di immagini e suddivisi in paragrafi, per accedere in maniera più semplice alle informazioni. Ci sono inoltre alcune opzioni per facilitare la lettura come i pulsanti A+/A- per ingrandire o rimpicciolire il testo.

Ad esempio, sul motore in linea, dopo una breve introduzione si ha accesso a questioni come i vantaggi, gli svantaggi e la disposizione; dei pistoni o dei collettori, vengono descritti invece anche i danni più comuni. E volendo ritrovare questi argomenti in un secondo momento, basta toccare l’icona a forma di cuore per salvarli nella sezione preferiti.