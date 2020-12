Che si venda o che si acquisti un’auto, è in ogni caso fondamentale conoscere le relative quotazioni di mercato aggiornate per poter stabilire un prezzo adeguato.

L'app PriceGuru è uno strumento pensato proprio per questo, che consente di ottenere il valore medio di un’automobile usata sulla base dell’andamento del mercato. Scopriamone di più.

Cos’è PriceGuru

Si tratta di un servizio online disponibile tramite sito web e attraverso un’app per smartphone Android e iOS (link al download in fondo). È in tutti e tre i casi utilizzabile gratuitamente, ma volendo c’è anche PriceGuru Pro che fornisce uno strumento web di analisi del mercato molto accurato (sono disponibili vari pacchetti in base alle esigenze).

La versione standard, tuttavia, dovrebbe bastare alla maggior parte degli utenti perché offre tutto quello che serve per ottenere le quotazioni di mercato delle automobili usate, senza particolari fronzoli e in modo piuttosto semplice. Vediamo come.

Come funziona

Una volta installata, PriceGuru si presenta con una panoramica che funge anche da breve guida introduttiva. Ma utilizzarla è molto semplice e intuitivo: è tutto a portata di mano con la barra di navigazione inferiore.

Se la pagina “Mercato” fa da schermata principale, “Quotazione” è invece la sezione che ci interessa di più, dove poter iniziare la ricerca del prezzo di mercato adeguato dell’automobile che si intende vendere o acquistare.

In più c’è la pagina “Preferiti” in cui salvare per poi ritrovare le ricerche effettuate in precedenza, oltre a “Info”, sede dedicata a valutazioni sull'app, suggerimenti e guide all’uso varie.

Ottenere una valutazione

Per ottenere una quotazione, come anticipato, è necessario accedere alla sezione omonima dell’applicazione. L’utente ha così a disposizione l’elenco dei marchi e dei modelli divisi per anno, alimentazione, motorizzazione, carrozzeria e allestimento.

Individuata l’auto di proprio interesse, PriceGuru mostra una pagina di riepilogo con tutte le informazioni necessarie alla valutazione, compreso il valore e il chilometraggio medio, la fascia chilometrica e di prezzo, le quotazioni divise per aree, il tipo di venditore, i consumi e altro ancora.

Oltre a personalizzare parametri come il chilometraggio, l’app permette inoltre di dare un’occhiata agli annunci di vendita pertinenti per farsi un’idea sulla disponibilità effettiva dell’auto scelta, con le informazioni sul rivenditore e il relativo prezzo di vendita.