Basta inserire la targa di un veicolo per ottenerne vari dati e informazioni: dal tipo di alimentazione, alla data di immatricolazione, passando per alcune caratteristiche del motore, alle scadenze di bollo, revisione e assicurazione.

L’applicazione iTarga funziona con le automobili, le moto e i furgoni, gratuitamente e senza fronzoli, in maniera simile ad app come Scanner Veicoli, Verifica RCA Italia o Veicolo. Scopriamo come funziona in dettaglio.

Cos’è e a che serve

iTarga è un’app storica per i dispositivi iOS, che di recente è stata lanciata anche in una versione per smartphone Android. Come anticipato è gratuita e scaricabile rispettivamente dall’App Store e dal Google Play Store (link al download in fondo).

Serve a ottenere vari dati e informazioni utili su auto e moto, controllarne la copertura assicurativa, la revisione, verificarne eventuali denunce di furto e altro ancora, informazioni comode in caso d'acquisto o d'incidente ad esempio.

Come funziona

Una volta aperta l’applicazione, per ottenere la panoramica con tutte le informazioni legate all’auto, alla moto o al furgone, non c’è altro da fare che inserire il numero di targa, selezionare la tipologia di veicolo e toccare il pulsante “Verifica”.

iTarga a questo punto mostra all’utente una pagina riepilogativa con tutti i dati dell’auto identificata e le informazioni accennate poco sopra, pagina condivisibile con un click toccando l’icona relativa posta in alto a destra.

Per inciso, putacaso non si riuscissero a visualizzare alcuni dati, basta disattivare l’opzione “modalità scura” di sistema dal menù dello smartphone, visto che al momento l’app per Android non la supporta.

Ottenere informazioni aggiuntive

Oltre ai dati standard, l’utente può richiedere inoltre alcune informazioni aggiuntive. Scorrendo la pagina riepilogativa suddetta, non passano infatti inosservate alcune funzioni extra: la verifica del furto, il calcolo della revisione e i dati del proprietario del veicolo.

Tali informazioni sono talvolta disponibili e reperibili da iTarga, ma non prima di una verifica ulteriore e, nel caso delle informazioni sul proprietario, di un acquisto extra in quanto trattasi di una funzionalità avanzata.