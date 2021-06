Mancano ormai pochi giorni al solstizio di un’estate 2021 che si preannuncia emblema di una sperata e attesa ripartenza, non soltanto per quel che riguarda i viaggi e le vacanze. L’auto, anche quest’anno, si conferma il mezzo di trasporto preferito, soprattutto perché garanzia di sicurezza e flessibilità.

Proprio su quest’ultimo aspetto, difatti, fa leva l’iniziativa di Autostrade per l’Italia, Sei in un Paese Meraviglioso, un progetto che è anche una funzione di un’app per smartphone, My Way, utile per per viaggiare informati, in sicurezza e, per l’appunto, equipaggiati di diversi itinerari di viaggio a portata di click.

Cos’è "Sei in un Paese meraviglioso"

È un'iniziativa firmata autostrade per l’Italia che nasce per promuovere il turismo di qualità, fornendo ai viaggiatori delle esperienze di viaggio (315 al momento) attraverso la promozione di 1000 località, compresi 42 siti UNESCO.

Tali itinerari sono ideati in collaborazione con il Touring Club italiano e Slow Food Italia, e vengono proposti in funzione del tempo a disposizione di chi viaggia: 3 ore, mezza giornata, uno o due giorni.

Il sito web ufficiale “Sei in un Paese meraviglioso” permette di scoprire tutti gli itinerari regione per regione, anche le aree di servizio e i cartelloni “Touring” distribuiti lungo la rete autostradale contribuiscono alla promozione, ma c’è un modo ancor più semplice per accedervi: l’app My Way.

La funzione dell’app My Way

“Sei in un Paese meraviglioso” è una delle funzioni di My Way accessibile dal menù principale dell’app (disponibile sia per Android che per iOS, e scaricabile dal sito web ufficiale, oltre che dai rispettivi Google Play Store e App Store).

L’utente ha a disposizione sia lo strumento “Intorno a te” che permette di accedere agli itinerari nei paraggi attivando i servizi di geolocalizzazione, sia la lista completa “Itinerari per regione”, contraddistinti da diversi colori a rappresentare la durata e altre informazioni: se si tratta di itinerari enogastronomici o siti UNESCO.

Scelto l’itinerario, l’app illustra all’utente la proposta attraverso una descrizione testuale, delle fotografie e un video, oltre a indicare dove si trova, la durata, la relativa uscita dell’autostrada e le tappe previste, con i relativi link (click su “Portami”) per accedere alle indicazioni del navigatore.