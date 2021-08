Siamo in pieno periodo vacanziero, e anche se molti spostamenti sono già iniziati a luglio, il mese di agosto è da sempre quello in cui si concentra maggiormente il traffico in autostrada. Specialmente in quest'anno che vede molti più italiani preferire le vacanze entro i confini nazionali ma un flusso di turisti stranieri poco inferiore alla norma.

Come sempre, l'affollamento delle grandi arterie autostradali, soprattutto durante i weekend, si somma ai sempre numerosi cantieri che possono causare altri pericolosi "effetti imbuto" e allungare le code. L'incubo peggiore per gli automobilisti, che da questa estate però (inizialmente come programma sperimentale dedicato a circa 10.000 automobilisti), potranno contare sul cashback a rimborso del pedaggio autostradale in caso di coda.

Ecco tutti i punti in cui sono previste interruzioni o restringimenti di lunga permanenza su ciascuna autostrada.

I cantieri autostrada per autostrada

A1 - Milano-Napoli

Direzione Napoli

Tra MILANO SUD e LODI

- 1 corsia deviata tra i km 8.9 e 16. Periodo: fino alle alle 22:00 del 9 agosto.

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 9 e 11.85. Periodo: fino alle 23:59 del 31 dicembre.

Tra CASALPUSTERLENGO OSPEDALETTO LODIGIANO e BASSO LODIGIANO

- Traslazione 3 corsie tra i km 46.6 e 48.4. Periodo: fino alle 17:00 del 17 agosto.

Tra VALSAMOGGIA e ALLACCIAMENTO A1/RACCORDO CASALECCHIO

- Traslazione 2 corsie tra i km 188 e 194. Periodo: fino alle 23:59 del 23 gennaio 2022.

Tra ALLACCIAMENTO A1/RACCORDO CASALECCHIO e SASSO MARCONI NORD

- Traslazione 3 corsie tra i km 198.5 e 199.2. Periodo: fino alle 06:00 del 31 dicembre.

Tra RIOVEGGIO e PIAN DEL VOGLIO

- Traslazione a destra tra i km 226.3 e 233.13 e tra i km 234.9 e 235.8. Periodo: fino alle 17:00 del 31 dicembre.

Tra PIAN DEL VOGLIO e RONCOBILACCIO

- Deviazione a 1 Corsia tra i km 237.35 e 239.6. Periodo: fino alle 18:00 del 15 novembre.

- Corsia Unica tra i km 239.55 e 240. Periodo: fino alle 18:25 del 30 novembre

- Corsia Unica tra i km 240 e 240.9. Periodo: fino alle 18:00 del 31 dicembre.

Tra PIAN DEL VOGLIO e ALLACCIAMENTO A1/VARIANTE DI VALICO SUD AGLIO

- Traslazione a destra tra i km 241.9 e 242.5. Periodo: fino alle 17:00 del 31 dicembre.

Tra RONCOBILACCIO e ALLACCIAMENTO A1/VARIANTE DI VALICO SUD AGLIO

- Corsia Unica tra i km 242.5 e 243.8 e tra i km 244.1 e 245. Deviazione a 1 Corsia tra i km 243.35 e 251.8 e tra i km 253.35 e 254.1. Periodo: fino alle 23:00 del 31 dicembre.

Tra BARBERINO e CALENZANO-SESTO FIORNTINO

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 262.2 e 263.6. Periodo: fino alle 17:00 del 29 ottobre.

Tra BIVIO A1/A1 INTERNA VARIANTE DI VALICO e CALENZANO-SESTO FIORENTINO

- Traslazione a destra tra i km 263.7 e 265, tra i km 266.9 e 267.5 e tra i km 271.4 e 272.2. Periodo: fino alle 6:00 del 31 dicembre

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 276.5 e 276.9. Periodo: fino alle 17:00 del 31 dicembre.

Tra FIRENZE SUD e INCISA REGGELLO -

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 304.2 e 305.5. Periodo: fino alle 6:00 del 31 dicembre

- Traslazione a sinistra tra i km 305.75 e 306.85. Periodo: fino alle 17:00 del 31 dicembre.

Tra VALDARNO e AREZZO

- Traslazione a destra tra i km 344.4 e 345.2. Periodo: fino alle 17:00 del 31 dicembre 2022.

Tra MONTE S. SAVINO e VALDICHIARA-BETTOLLE SINALUNGA

- Traslazione a destra tra i km 374.7 e 375.2 e tra i km 376 e 376.35. Periodo: fino al 31 dicembre 2022

Tra MAGLIANO SABINA e PONZANO ROMANO-SORATTE

- Traslazione a sinistra tra i km 505.1 e 505.5. Periodo: fino alle 15:00 del 29 ottobre.

Tra PONZANO ROMANO-SORATTE e ALLACCIAMENTO A1/RACCORDO ROMA NORD

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 523.4 e 526. Periodo: fino alle 17:00 del 30 novembre.

Tra GUIDONIA MONTECELIO e ALLACCIAMENTO A1/RACCORDO ROMA SUD

- Riduzione a 2 Corsie Tra i km 560.9 e 561.95. Periodo: fino alle 20:00 del 15 settembre.

Tra COLLEFERRO e ANAGNI-FIUGGI TERME

- Traslazione a 3 corsie tra i km 599.7 e 601.4. Periodo: fino alle 20:00 del 29 ottobre.

Tra FROSINONE e FROSINONE

- Traslazione a sinistra tra i km 626.9 e 627.5. Periodo: fino alle 15:00 del 29 ottobre.

Tra CAIANELLO e CAPUA

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 700.9 e 702 e tra i km 712.48 e 714. Periodo: fino al 30 settembre.

Tra ACERRA - AFRAGOLA e SVINCOLO DI CASORIA NAPOLI

- Traslazione a sinistra tra i km 751.5 e 753.8. Periodo: fino alle 20:00 del 31 dicembre.

Direzione Milano

Tra BASSO LODIGIANO e CASALPUSTERLENGO OSPEDALETTO LODIGIANO

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 48,4 e 47,7. Periodo: fino alle 5:00 del 2 ottobre.

Tra NODO A1/A21 PC KM 55 e CASALPUSTERLENGO OSPEDALETTO LODIGIANO

- 1 Corsia Deviata tra i km 49,9 e 46,6. Periodo: fino alle 5:00 del 17 agosto.

- Traslazione 2 corsie tra i km 49,9 e 46,6. Periodo: fino alle alle 5:00 del 17 agosto.

Tra ALLACCIAMENTO A1/A21 FIORENZUOLA e NODO A1/A21 PC

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 60,7 e 59,6. Periodo: fino alle 5:00 del 04 settembre

- Traslazione 2 corsie tra i km 62,7 e 57,9. Periodo: fino alle 5:00 del 17 agosto.

- 1 Corsia Deviata tra i km 62.7 e 57.9. Periodo: fino alle 5:00 del 17 agosto.

Tra ALLACCIAMENTO A1/RACCORDO CASALECCHIO e ALLACCIAMENTO A1/A14

- Traslazione 2 corsie tra i km 194 e 188.8. Periodo: fino alle 23:59 del 23 gennaio 2022.

Tra PIAN DEL VOGLIO e RIOVEGGIO

- Traslazione a destra tra i km 224.05 e 223.55. Periodo: fino alle 17:00 del 31 dicembre.

- Corsia Unica tra i km 236 e 234.9. Periodo: fino alle 18:00 del 21 dicembre.

Tra RONCOBILACCIO e PIAN DEL VOGLIO

- Corsia Unica tra i km 240.25 e 239.65. Periodo: fino alle 18:25 del 30 novembre.

- Corsia Unica tra i km 241 e 240.25. Periodo: fino alle 18:00 del 31 dicembre 2022.

Tra ALLACCIAMENTO A1/VARIANTE DI VALICO SUD AGLIO e PIAN DEL VOGLIO

- Traslazione a destra trai km 242.6 e 242. Periodo: fino alle 17:00 del 31 dicembre.

Tra ALLACCIAMENTO A1/VARIANTE DI VALICO SUD AGLIO e RONCOBILACCIO

- Corsia Unica tra i km 244.2 e 243.3 e tra i km 245.2 e 244.2. Periodo: fino alle 17:00 del 31 dicembre 2022.

- Traslazione a destra tra i km 248.7 e 248.2. Periodo: fino alle 17:00 del 31 agosto.

- Traslazione a destra tra i km 247.3 e 246.9 e tra i km 250.4 e 250.3. Periodo: fino alle 17:00 del 31 dicembre.

- Bretella con 1 Corsia Deviata tra i km 250 e 247.27. Periodo: fino alle 23:59 del 31 dicembre.

Tra BARBERINO e ALLACCIAMENTO A1/VARIANTE DI VALICO SUD AGLIO

- Traslazione a destra tra i km 256.7 e 256.5, tra i km 258.7 e 257.9 e tra i km 259.6 e 259.1. Periodo: fino alle 17:00 del 31 dicembre.

Tra CALENZANO-SESTO FIORENTINO e BIVIO A1/A1 INTERNA VARIANTE DI VALICO

- Traslazione a destra tra i km 265 e 263.7 e tra i km 272.2 e 271.4. Periodo: fino alle 17:00 del 31 dicembre.

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 277.1 e 276.5. Periodo: fino alle 17:00 del 31 dicembre.

Tra FIRENZE IMPRUNETA e FINE COMPLANARE IMPRUNETA

- Carreggiata Chiusa tra i km 297.9 e 292. Periodo: fino alle 23:59 del 31/08/2021.

Tra INCISA REGGELLO e INIZIO COMPLANARE IMPRUNETA

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 301.2 e 300.8. Periodo: fino alle 17:00 del 15 dicembre.

Tra AREZZO e VALDARNO

- Traslazione a Destra tra i km 345.2 e 344.4. Periodo: fino alle 17:00 del 31 dicembre 2022.

Tra VALDICHIANA-BETTOLLE SINALUNGA e MONTE S. SAVINO

- Traslazione a destra tra i km 375.2 e 374.7 e tra i km 376.35 e 376. Periodo: fino alle 17:00 del 31 dicembre 2022.

Tra ORVIETO e FABRO

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 434.8 e 433.7. Periodo: fino alle 06:00 del 31 agosto

Tra MAGLIANO SABINA e ATTIGLIANO

- Flesso a 3 Corsie tra i km km. 491.55 e 491.1. Periodo: fino alle 06:00 del 01 ottobre.

Tra PONZANO ROMANO-SORATTE e MAGLIANO SABINA

- Traslazione a sinistra tra i km 505.35 e 505. Periodo: fino alle 15:00 del 29 ottobre.

Tra ALLACCIAMENTO A1/RACCORDO ROMA SUD e PONZANO ROMANO-SORATTE

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 525.9 e 524.75. Periodo: fino alle 17:00 del 30 novembre.

Tra ALLACCIAMENTO A1/RACCORDO ROMA SUD e GUIDONIA MONTECELIO

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 562.9 e 561. Periodo: fino alle 17:00 del 25 dicembre.

Tra ANAGNI-FIUGGI TERME e VALMONTONE

- Traslazione a sinistra tra i km 593.05 e 592.5. Periodo: fino alle 15:00 del 29 ottobre.

Tra ANAGNI-FIUGGI TERME e COLLEFERRO

- Traslazione a 3 corsie tra i km 601.4 e 600.7. Periodo: fino alle 20:00 del 29 ottobre.

Tra CEPRANO e FROSINONE

- Traslazione a sinistra tra i km 627.55 e i 626.95. Periodo: fino alle 15:00 del 30 settembre.

Tra CAPUA e CAIANELLO

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 702.8 e 701. Periodo: fino alle 20:00 del 30 settembre.

Tra ALLACCIAMENTO A1/A30 e CASERTA NORD

- Traslazione a sinistra tra i km 734.7 e 734.2. Periodo: fino alle 20:00 del 31 dicembre.

Tra ALLACCIAMENTO A01/A16 e ACERRA - AFRAGOLA

- Traslazione a sinistra tra i km 752.35 e 751.9. Periodo: fino alle 20:00 del 31 dicembre.

A4 - Torino-Trieste

Direzione Trieste

Tra RACCORDO VIALE CERTOSA e SVINCOLO DI CORMANO MILANO

- Traslazione a Destra tra i km 126.5 e 127.6. Periodo: fino alle 23:59 del 29 dicembre.

Tra SVINCOLO DI SESTO S.GIOVANNI e MONZA

- Traslazione a 3 Corsie tra i km 137.25 e 138.3. Periodo: fino alle 05:00 del 30 ottobre.

Tra AGRATE e ALLACCIAMENTO A4/A58

Traslazione a 4 Corsie tra i km 146 e 147. Periodo: fino alle 23:59 del 31 dicembre 2022

Direzione Torino

Tra SVINCOLO DI CORMANO MI e A4-RACCORDO VIALE CERTOSA

- Traslazione a sinistra tra i km 127.6 e 126.5. Periodo: fino alle 23:59 del 29 dicembre.

Tra SERIATE e BERGAMO

- Traslazione a 3 Corsie tra i km 178.5 e 177. Periodo: fino alle 5:00 del 30 settembre.

A7 - Milano-Genova

Direzione Genova

Tra VIGNOLE e ISOLA DEL CANTONE

- Traslazione a sinistra tra i km 90.684 e 91.169. Periodo: fino alle 20:00 del 25 novembre.

- Corsia Unica tra i km 95 e 95.5. Periodo: fino alle 20:00 del 1 settembre.

- Traslazione a destra tra i km 96.6 e 97.2. Periodo: alle 20:00 del 30 novembre.

Tra RONCO SCRIVIA e BUSALLA

- Traslazione a destra tra i km 109.7 e 110.3. Periodo: fino alle 20:00 del 14 ottobre.

Tra RONCO SCRIVIA e GENOVA BOLZANETO

- Traslazione a destra tra i km 111.2 e 111.6. Periodo: fino alle 20:00 del 30 settembre.

Direzione Milano

Tra ISOLA DEL CANTONE e VIGNOLE

- Traslazione a sinistra tra i km 96 e 95.5. Periodo: fino alle 20:00 del 30 ottobre.

- Traslazione a destra tra i km 97.2 e 96.8. Periodo: fino alle 20:00 del 14 ottobre.

Tra BUSALLA e ISOLA DEL CANTONE

- Traslazione a destra tra i km 106.6 e 106.3. Periodo: fino alle 20:00 del 11 gennaio 2022

- Corsia Unica tra i km 106.9 e 106.4. Periodo: fino alle 20:00 del 28 ottobre.

Tra BUSALLA e RONCO SCRIVIA

- Corsia Unica tra i km 109.3 e 107.3. Periodo: fino alle 20:01 del 05 agosto.

- Traslazione a sinistra tra i km 110 e 109.4. Periodo: fino alle 20:00 del 23 febbraio 2023.

- Traslazione a destra tra i km 111.48 e 111.23. Periodo: fino alle 17:00 del 30 novembre.

Tra GENOVA BOLZANETO e BUSALLA

- Corsia Unica tra i km 120.7 e 120.1. Periodo: fino alle 20:00 del 16 dicembre.

A8 - Milano-Varese

Direzione Varese

Tra LAINATE e ALLACCIAMENTO A8/A9

- Traslazione 3 Corsie tra i km 9 e 10. Periodo: fino alle 23:00 del 31 dicembre.

Direzione Milano

Tra SVINCOLO DI ORIGGIO OVEST e LAINATE

- Traslazione 3 Corsie tra i km 11.6 e 9.95. Periodo: fino alle 23:59 del 31 dicembre.

A9 - Lainate-Como-Chiasso

Direzione Como-Chiasso

Tra SVINCOLO COMO CENTRO e SVINCOLO COMO MONTE OLIMPINO

- Traslazione a sinistra tra i km 34 e 35. Periodo: fino alle 23:59 del 31 dicembre.

- Corsia Unica tra i km 34.1 e 35. Periodo: fino alle 17:01 del 05 settembre.

Direzione Lainate

Tra SVINCOLO COMO MONTE OLIMPINO e SVINCOLO COMO CENTRO

- Corsia Unica tra i km 35 e 34. Periodo: fino alle 17:01 del 05 settembre.

Tra SVINCOLO CHIASSO USCITA MERCI e SVINCOLO COMO CENTRO

- Deviazione a 1 Corsia tra i km 41.37 e 35.8. Periodo: fino alle 05:00 del 17 agosto.

Tra CHIASSO e ALLACCIAMENTO A9/A59 SUD TANGENZIALE COMO

- Carreggiata Chiusa tra i km 41.63 e 32.45. Periodo: fino alle 08:03 del 07 agosto.

A10 - Genova-Ventimiglia

Direzione Genova

Tra GENOVA PRA' e GENOVA PEGLI

Traslazione a sinistra tra i km 8.3 e 7.8. Periodo: fino alle 20:00 del 25 novembre.

Tra ARENZANO e ALLACCIAMENTO A10/A26

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 19.7 e 18.8. Periodo: fino alle 20:00 del 27 gennaio 2022.

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 17.4 e 16.9. Periodo: fino alle 20:00 del 16 dicembre.

- Traslazione a destra tra i km 19.3 e 18.8 Periodo: fino alle 20:00 del 27 gennaio 2022.

Tra VARAZZE e ARENZANO

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 26 e 24. Periodo: fino alle 21:00 del 31 agosto.

Tra CELLE LIGURE e ARENZANO

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 27.1 e 26. Periodo: fino alle 20:00 del 14 ottobre.

Tra ALBISOLA e CELLE LIGURE

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 34.3 e 32.4. Periodo: fino alle 20:00 del 30 settembre.

Tra NODO A10/A6 KM 44 e ALBISOLA

- Traslazione a destra tra i km 41.85 e 41.75. Periodo: fino alle 20:00 del 25 agosto.

Direzione Ventimiglia

Tra GENOVA PEGLI e GENOVA PRA'

- Traslazione a sinistra tra i km 6.4 e 9.9. Periodo: fino alle 20:00 del 25 novembre.

Tra ALLACCIAMENTO A10/A26 e ARENZANO

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 13.3 e 15.65. Periodo: fino alle 20:00 dell'08 settembre.

Tra ARENZANO e VARAZZE

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 20.9 e 24. Periodo: fino alle 20:00 dell'08 settembre.

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 24 e 26. Periodo: fino alle 20:00 del 14 ottobre.

Tra ALBISOLA e NODO A10/A6 KM 44

- Traslazione a destra tra i km 41.75 e 41.85. Periodo: fino alle 20:00 del 25 agosto.

A11 - Firenze-Pisa

Direzione Pisa

Tra ALLACCIAMENTO A11/A12 LUCCA e ALLACCIAMENTO A11/A12 PISA

- Corsia Unica tra i km 69.2 e 69.5. Periodo: fino alle 17:00 del 31 agosto.

Direzione Firenze

Tra ALLACCIAMENTO A11/A12 PISA e ALLACCIAMENTO A11/A12 LUCCA

- Corsia Unica tra i km 70.5 e 69.3. Periodo: fino alle 17:00 del 31 agosto.

A12 - Genova-Rosignano

Direzione Rosignano

Tra RECCO e RAPALLO

- Traslazione a destra tra i km 26.8 e 27.1. Periodo: fino alle 20:00 del 10 agosto

Tra RAPALLO e CHIAVARI

- Traslazione a sinistra tra i km 34.4 e 36. Periodo: fino alle 20:00 del 02 settembre.

Tra LAVAGNA e SESTRI LEVANTE

- Traslazione a sinistra tra i km 45.5 e 46.45. Periodo: fino alle 20:00 del 02 settembre.

- Traslazione a destra tra i km 48.1 e 48.5. Periodo: fino alle 20:00 del 29 dicembre.

Direzione Genova

Tra CHIAVARI e RAPALLO

- Traslazione a sinistra tra i km 34.1 e 32.5. Periodo: fino alle 20:00 del 02 settembre.

- Traslazione a destra tra i km 48.6 e 48.35. Periodo: fino alle 20:00 del 29 dicembre.

A13 - Bologna-Padova

Direzione Padova

Tra OCCHIOBELLO e ROVIGO SUD - VILLAMARZANA

- Traslazione a 2 Corsie tra i km 56.8 e 57.5 e tra i km 60 e 60.8. Periodo: fino alle 08:00 del 31 agosto.

Tra ROVIGO e BOARA-ROVIGO NORD

- Traslazione a 2 Corsie tra i km 71.4 e 73. Periodo: fino alle 14:59 del 30 settembre.

Direzione Bologna

Tra ROVIGO SUD - VILLAMARZANA e OCCHIOBELLO

- Traslazione a 2 Corsie tra i km 58.2 e 57. Periodo: fino alle 12:05 del 27 agosto.

- Traslazione a 2 Corsie tra i km 61.6 e 60.4. Periodo: fino alle 14:03 del 27 agosto.

Tra BOARA-ROVIGO NORD e ROVIGO

- Traslazione a 2 Corsie tra i km 73 e 71.4. Periodo: fino alle 10:20 del 30 settembre.

Tra MONSELICE e BOARA-ROVIGO NORD

- Traslazione a 2 corsie tra i km 81.2 e 80.2. Periodo: fino alle 23:00 del 31 gennaio.

A14 - Bologna-Taranto

Direzione Taranto

Tra PORTO SANT'ELPIDIO e FERMO

- Traslazione a sinistra tra i km 275 e 275.9. Periodo: fino alle 20:00 del 20 settembre.

Tra PEDASO e GROTTAMMARE

- Traslazione a sinistra tra i km 292 e 292.7. Periodo: fino alle 20:00 del 20 settembre.

Tra SAN BENEDETTO DEL TRONTO e VAL VIBRATA

- Traslazione a sinistra tra i km 313.4 e 313.68. Periodo: fino alle 20:00 del 20 settembre.

Tra GIULIANOVA-MOSCIANO S. ANGELO e ROSETO DEGLI ABRUZZI

- Traslazione a sinistra tra i km 342.95 e 343.45. Periodo: fino alle 20:00 del 20 settembre.

Tra ROSETO DEGLI ABRUZZI e ATRI PINETO

- Traslazione a sinistra tra i km 350.3 e 350.45. Periodo: fino alle 20:00 del 20 settembre.

Tra ATRI PINETO e CITTA' SANT'ANGELO

- Traslazione a sinistra tra i km 352 e 354.035. Periodo: fino alle 20:00 del 20 settembre.

- Traslazione a sinistra tra i km 354.035 e 355.6. Periodo: fino alle 20:00 del 18 ottobre.

- Traslazione a sinistra tra i km 355.6 e 356.45. Periodo: fino alle 20:00 del 20 settembre.

- Traslazione a sinistra tra i km 361.8 e 362. Periodo: fino alle 20:00 del 20 settembre.

Tra PESCARA-CHIETI e FRANCAVILLA-PESCARA SUD

- Corsia Unica tra i km km. 384.4 e 385.74. Periodo: fino alle 20:00 del 20 settembre.

Tra LANCIANO e VAL DI SANGRO

- Traslazione a sinistra tra i km 416 e 417.2. Periodo: fino alle 20:00 del 29 ottobre.

- Traslazione a sinistra tra i km 417.2 e 418.8. Periodo: fino alle 20:00 del 20 settembre.

Direzione Bologna - Autostrada A1 Milano-Napoli

Tra FERMO e PORTO SANT'ELPIDIO

- Traslazione a sinistra tra i km 276 e 275.3. Periodo: fino alle 20:00 del 20 settembre.

Tra GROTTAMMARE e PEDASO

- Traslazione a sinistra tra i km 293.6 e 292.1. Periodo: fino alle 20:00 del 20 settembre.

Tra VAL VIBRATA e SAN BENEDETTO DEL TRONTO

- Traslazione a sinistra tra i km 313.8 e 313.55. Periodo: fino alle 20:00 del 20 settembre.

Tra ROSETO DEGLI ABRUZZI e GIULIANOVA-MOSCIANO S. ANGELO

- Traslazione a sinistra tra i km 343.7 e 343.15. Periodo: fino alle 20:00 del 20 settembre.

Tra ATRI PINETO e ROSETO DEGLI ABRUZZI

- Traslazione a sinistra tra i km 351.2 e 350.4. Periodo: fino alle 20:00 del 20 settembre.

Tra CITTA' SANT'ANGELO e ATRI PINETO

- Traslazione a sinistra tra i km 362.4 e 361.9, tra i km 357 e 355.6 e tra i km 354.04 e 353.2. Periodo: fino alle 20:00 del 20 settembre.

Tra FRANCAVILLA-PESCARA SUD e PESCARA-CHIETI

- Traslazione a sinistra tra i km 387.4 e 385.3. Periodo: fino alle 20:00 del 20 settembre.

- Corsia unica tra i km 387.4 e 385.3. Periodo: fino alle 17:00 del 20 settembre.

Tra VAL DI SANGRO e LANCIANO

- Traslazione a sinistra tra i km 416.7 e 416.4. Periodo: fino alle 20:00 del 29 ottobre.

- Traslazione a sinistra tra i km 419.1 e 418. Periodo: fino alle 20:00 del 20 settembre.

Tra POGGIO IMPERIALE e VASTO SUD

- Deviazione a 1 Corsia tra i km 476.25 e 472.55. Periodo: fino alle 06:00 del 13 agosto.

A16 - Napoli-Canosa

Direzione Canosa

Tra BAIANO e AVELLINO OVEST

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 30.1 e 32.9. Periodo: fino alle 20:00 del 30 settembre.

- Traslazione a sinistra tra i km km. 35.99 e 39.25. Periodo: fino alle 20:00 del 30 settembre.

Tra BAIANO e AVELLINO EST

- Traslazione a sinistra tra i km 40.35 e 42.3. Periodo: fino alle 20:00 del 31 agosto.

- Corsia Unica tra i km 40.35 e 42.3. Periodo: fino alle 20:00 del 30 settembre.

Tra AVELLINO OVEST e AVELLINO EST

- Traslazione a sinistra tra i km 44.2 e 45.6. Periodo: fino alle 20:00 del 31 agosto.

Tra AVELLINO EST e BENEVENTO

- Traslazione a sinistra tra i km 60.8 e 62.7 e tra i km 64.7 e 66.5. Periodo: fino alle 20:00 del 30 settembre.

Tra BENEVENTO e GROTTAMINARDA

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 72 e 73.9. Periodo: fino alle 20:00 del 31 dicembre.

Tra GROTTAMINARDA e VALLATA

- Corsia Unica tra i km 88.8 e 91. Periodo: fino alle 20:00 del 30 settembre.

- Traslazione a sinistra tra i km 89.94 e 90.315. Periodo: fino alle 17:00 del 31 dicembre.

- Deviazione a 1 Corsia tra i km 101.15 e 103.96. Periodo: fino alle 20:00 del 15 agosto.

Tra VALLATA e LACEDONIA

- Traslazione a sinistra tra i km 104.49 e 104.7, tra i km 105.7 e 105.97 e tra i km 106.9 e 109.18. Periodo: fino alle 20:00 del 30 settembre.

Tra LACEDONIA e LACEDONIA

- Corsia Unica tra i km 114.7 e 116.3. Periodo: fino alle 20:00 del 30 settembre.

- Corsia Unica tra i km 121.4 e 122.8. Periodo: fino alle 20:00 del 12 agosto

Direzione Napoli

Tra AVELLINO OVEST e BAIANO

- Traslazione a sinistra tra i km 33.1 e 31.55. Periodo: fino alle 20:00 del 30 settembre.

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 37.45 e 36.8. Periodo: fino alle 20:00 del 30 settembre.

Tra AVELLINO EST e AVELLINO OVEST

- Corsia Unica tra i km 43.5 e 41.7 e tra i km 46.9 e 44.8. Periodo: fino alle 20:00 del 30 settembre.

Tra BENEVENTO e AVELLINO OVEST

- Corsia Unica tra i km 50.3 e 48.7. Periodo: fino alle 20:00 del 30 settembre.

Tra BENEVENTO e AVELLINO EST

- Corsia Unica tra i km 62.5 e 61.2, tra i km 64.2 e 62.5 e tra i km 67.7 e 66.4. Periodo: fino alle 20:00 del 31 dicembre.

Tra VALLATA e GROTTAMINARDA

- Traslazione a sinistra tra i km 90.35 e 90.15. Periodo: fino alle 17:00 del 31 dicembre.

- Corsia Unica tra i km 92.4 e 90.1. Periodo: fino alle 20:00 del 30 settembre.

- Corsia Unica tra i km 103.95 e 101.16. Periodo: fino alle 20:00 del 15 agosto.

Tra LACEDONIA e VALLATA

- Traslazione a sinistra tra i km 104.7 e 104.515, tra i km 105.97 e 105.735 e tra i km 109.2 e 108.2. Periodo: fino alle 20:00 del 30 settembre.

Tra CANDELA e LACEDONIA

- Corsia Unica tra i km 115 e 113.4. Periodo: fino alle 20:00 del 30 settembre.

A23 - Palmanova-Tarvisio

Direzione Tarvisio

Tra GEMONA OSOPPO e CARNIA

- Deviazione a 1 Corsia tra i km. 53.1 e 57.5. Periodo: fino alle 20:00 del 15 ottobre.

A26 - Genova Voltri - Gravellona Toce

Direzione Genova Voltri

Tra MASONE e ALLACCIAMENTO A10/A26

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 1.5 e 0.7. Periodo: fino alle 20:00 del 16 dicembre.

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 5.2 e 3.4. Periodo: fino alle 20:00 del 26 agosto.

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 5.2 e 1.5. Periodo: fino alle 20:00 del 30 settembre.

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 8.6 e 7.3. Periodo: fino alle 10:00 del 26 ottobre.

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 9.5 e 8.6. Periodo: fino alle 20:00 del 14 ottobre.

- Traslazione a sinistra tra i km 10 e 9,5. Periodo: fino alle 20:00 del 26 ottobre.

Tra OVADA e ALLACCIAMENTO A10/A26

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 15.1 e 10. Periodo: fino alle 10:00 del 26 ottobre.

Tra OVADA e MASONE

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 19.5 e 18. Periodo: fino alle 20:00 del 16 dicembre.

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 23.8 e 22.3. Periodo: fino alle 10:00 del 27 ottobre.

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 26.1 e 23.8. Periodo: fino alle 10:00 dell'11 novembre.

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 28.8 e 27.2. Periodo: fino alle 20:00 del 5 gennaio 2022.

Tra ALLACCIAMENTO A26/DIREZIONE A26-7 e OVADA

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 31.7 e 30.3. Periodo: fino alle 10:00 del 10 agosto.

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 35.7 e 34.55. Periodo: fino alle 12:00 del 25 agosto.

Tra ALESSANDRIA SUD e ALLACCIAMENTO A26/DIR. A26-7

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 59.2 e 57. Periodo: fino alle 20:00 del 29 dicembre.

Tra CASALE MONFERRATO SUD e ALLACCIAMENTO A26/A21

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 72.3 e 71.3. Periodo: fino alle 20:00 del 26 ottobre.

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 75.7 e 73.2. Periodo: fino alle 20:00 dell'11 gennaio 2022.

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 72.3 e 71.3. Periodo: fino alle 20:00 del 26 ottobre.

Tra VERCELLI EST e ALLACCIAMENTO A26/A26-4

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 113.4 e 110.8. Periodo: fino alle 19:00 del 06 agosto.

Tra BORGOMANERO e GHEMME - ROMAGNANO SESIA

- Traslazione a 2 Corsie tra i km 153 e 151. Periodo: fino alle 20:00 del 1 settembre.

Tra ALLACCIAMENTO SS34 DEL LAGO MAGGIORE e SVINCOLO DI BAVENO

- Flesso a 2 Corsie tra i km 192.4 e 190.9. Periodo: fino alle 20:00 del 19 luglio 2022.

Tra ALLACCIAMENTO SS34 DEL LAGO MAGGIORE e SVINCOLO LIBERO DI CARPUGNINO

- Corsia Unica tra i km 192.5 e 189.9. Periodo: fino alle 20:00 del 1 settembre.

- Corsia Unica tra i km 193 e 189.8. Periodo: fino alle 06:00 del 7 agosto.

Direzione Gravellona Toce

Tra ALLACCIAMENTO A10/A26 e MASONE

- Corsia Unica tra i km 0 e 1.03. Periodo: fino alle 20:00 del 16 dicembre.

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 1.5 e 8.4. Periodo: fino alle 20:00 del 16 dicembre.

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 2,4 e 3.8. Periodo: fino alle 20:00 del 16 agosto.

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 3,2 e 8.4. Periodo: fino alle 20:00 dell'11 gennaio 2022.

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 8,4 e 13.3. Periodo: fino alle 20:00 del 23 settembre.

Tra MASONE e OVADA

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 19.1 e 22.4. Periodo: fino alle 20:00 del 14 ottobre.

- Traslazione a sinistra tra i km 22.5 e 25. Periodo: fino alle 20:00 del 20 gennaio 2022.

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 26.8 e 27.9. Periodo: fino alle 18:00 del 29 settembre.

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 27.9 e 29. Periodo: fino alle 15:00 del 27 ottobre.

Tra MASONE e ALLACCIAMENTO A26/DIREZIONE A26-7

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 29.7 e 30.6. Periodo: fino alle 12:00 del 15 settembre.

Tra OVADA e ALLACCIAMENTO A26/DIREZIONE A26-7

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 34.21 e 35.2. Periodo: fino alle 20:00 del 15 settembre.

Tra ALLACCIAMENTO A26/DIREZIONE A26-7 e ALESSANDRIA SUD

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 56.7 e 57.1. Periodo: fino alle 20:00 del 29 dicembre.

Tra ALLACCIAMENTO A26/A21 e CASALE MONFERRATO SUD

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 70 e 71.6. Periodo: fino alle 20:00 del 26 ottobre.

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 72.7 e 74.6. Periodo: fino alle 20:00 dell'11 gennaio.

Tra SVINCOLO DI MEINA e SVINCOLO LIBERO DI CARPUGNINO

- Traslazione a 2 Corsie tra i km 172.3 e 173.2. Periodo: fino alle 14:00 del 6 agosto.

- Traslazione a sinistra tra i km 175.9 e 179.1. Periodo: fino alle 20:00 del 2 dicembre.

Tra SVINCOLO LIBERO DI CARPUGNINO e SVINCOLO DI BAVENO

- Corsia Unica tra i km 181.8 e 186.5. Periodo: fino alle 15:00 del 28 ottobre.

Tra SVINCOLO DI BAVENO e ALLACCIAMENTO SS34 DEL LAGO MAGGIORE

- Corsia Unica tra i km 290 e 292. Periodo: fino alle 20:00 del 1 settembre.

A27 - Venezia-Belluno

Direzione Venezia

Tra ALLACCIAMENTO A27/A28 + CC ASPI-AUTOVIE e TREVISO NORD

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 26.5 e 24.7. Periodo: fino alle 21:00 del 27 agosto.

Tra VITTORIO VENETO NORD e VITTORIO VENETO SUD

- Deviazione a 1 Corsia tra i km 58.27 e 53.24. Periodo: fino alle 19:00 del 24 settembre.

Tra SVINCOLO SS 51 ALEMAGNA e SVINCOLO DI BELLUNO

- Traslazione a 2 Corsie tra i km 79.2 e 78.5. Periodo: fino alle 18:00 del 31 dicembre.

- Deviazione a 1 Corsia tra i km 80.5 e 77.5. Periodo: fino alle 21:00 del 01 ottobre.

Direzione Belluno

Tra TREVISO NORD e ALLACCIAMENTO A27/A28 + CC ASPI-AUTOVIE

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 24 e 26.6. Periodo: fino alle 21:00 del 27 agosto.

Tra VITTORIO VENETO SUD e VITTORIO VENETO NORD

- Corsia Unica tra i km 57.2 e 58.4. Periodo: fino alle 8:00 del 07 settembre.

- Traslazione a 2 Corsie tra i km 77.3 e 78.7. Periodo: fino alle 18:00 del 31 dicembre.

A30 - Caserta-Salerno

Direzione Salerno

Tra SALERNO e SVINCOLO MERCATO S.SEVERINO

- Deviazione a 2 Corsie tra i km 49.9 e 51.5. Periodo: fino alle 22:00 del 02 agosto.

Direzione Caserta

Tra CASTEL SAN GIORGIO e NOCERA-PAGANI

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 44 e 41.5. Periodo: alle 10:00 del 27 agosto.

Tra SVINCOLO MERCATO S.SEVERINO e SALERNO

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 51.5 e 49.9. Periodo: fino alle 10:00 del 27 agosto.

A92 - Roma-Civitavecchia-Tarquinia

Direzione Roma

Tra SVINCOLO DI CIVITAVECCHIA NORD e AURELIA

- Traslazione a sinistra tra i km 55.57 e 54.73. Periodo: fino alle 22:00 del 29 ottobre.

D08 - Diramazione Gallarate-Gattico

Direzione Gattico - A26

Tra BESNATE e SESTO CALENDE

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 11.5 e 13.4. Periodo: fino alle 23:59 del 28 dicembre.

Tra SESTO CALENDE e CASTELLETTO TICINO

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 13.4 e 15.3. Periodo: fino alle 8:00 del 21 ottobre.

Tra SESTO CALENDE e ALLACCIAMENTO A26 - DIREZIONE A8

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 17.5 e 18. Periodo: fino alle 20:00 del 30 settembre.

Direzione Milano

Tra CASTELLETTO TICINO e CASTELLETTO TICINO

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 15.5 e 13.4. Periodo: fino alle 9:00 del 21 ottobre.

- Riduzione a 2 Corsie tra i km 19 e 17.85. Periodo: fino alle 20:00 del 30 settembre.

D18 - Diramazione Roma Nord

Direzione Roma Grande Raccordo Anulare

Tra CASTELNUOVO DI PORTO e ALLACC. ROMA NORD/GRANDE RACCORDO AN.

- Corsia Unica tra i km 19.2 e 20. Periodo: fino alle 6:00 del 12 novembre.

D26 - Diramazione Predosa-Bettole

Direzione Milano-Genova

Tra NOVI LIGURE e ALLACCIAMENTO A7/A26-7

- Traslazione a 2 Corsie tra i km 10.9 e 14.1. Periodo: fino alle 20:00 dell'11 agosto.

R79 - A1 Interna

Direzione Bologna

Tra BIVIO A1/A1 INTERNA VARIANTE DI VALICO e ALLACCIAMENTO A1/VARIANTE DI VALICO SUD AGLIO

- Traslazione a destra tra i km 258.7 e 257.9 e tra i km 256.7 e 256.5. Periodo: fino alle 17:00 del 31 dicembre.

Blocchi temporanei

Chiusure e deviazioni temporanee sono principalmente notturne e riguardano relativamente poco il grosso degli spostamenti, che avviene nelle ore critiche del giorno. Per leggere la situazione aggiornata si può consultare il sito di Autostrade per l'Italia, per le stime del traffico sulle strade c'è anche quello della Polizia Stradale.

Il cashback in autostrada

Una situazione con numerosi disagi, specialmente su A1, A7, A10 e A23, che però potrebbe essere mitigata dal nuovo programma di cashback varato da Società Autostrade e - per ora - destinato a 10.000 automobilisti.

In sostanza si tratta della possibilità di ottenere un rimborso del pedaggio autostradale in caso di tempi di percorrenza eccessivamente lunghi dovuti a code per cantieri. Per ottenere il cashback bisogna iscriversi all'app Free to X di Aspi, dedicata a servizi digitali per la mobilità, e inviare copia delle ricevute del pagamento al casello, così da verificare orario di ingresso e uscita.

Se il tempo di percorrenza dovesse risultare ben più alto (sulla base di vari dati incrociati) rispetto a quello medio, si riceverebbe un bonifico pari all'intero pedaggio.