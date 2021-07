Vacanze sì, possibilmente in Italia: una buona notizia per il turismo, meno per la viabilità che nei mesi estivi è sempre minacciata da blocchi, code e intasamenti e quest'anno promette di esserlo ancora di più anche se a quanto pare ci aspetta una sola giornata da bollino nero

Nelle previsioni di Autostrade e Polizia stradale, che come tutti gli anni hanno pubblicato il calendario con la stima delle giornate più a rischio, soltanto sabato 7 agosto è infatti indicato come prevedibilmente critico.

Traffico in autostrada, le previsioni

Ad occhio la situazione appare molto simile a quella del 2020, in cui l'unico bollino nero è stato segnalato per l'8 agosto, ancora una volta il sabato della settimana precedente un ferragosto che anche quest'anno cade nel weekend.

In realtà, lo scorso anno il volume di traffico è stato un po' meno elevato con meno italiani in giro, anche se la stragrande maggioranza ha preferito muoversi in auto verso mete entro i confini nazionali.

Tendenza che sembra confermarsi anche nel 2021 e a cui si aggiunge il flusso di turisti stranieri provenienti soprattutto da Germania e Nord Europa. A cui sommare ancora la presenza dei sempre numerosi cantieri estivi che creano pericolosi "imbuti".

In ragione di questo, tra fine luglio e inizio settembre 2021 si osserva un maggior numero di giornate di traffico potenzialmente critico, quelle contraddistinte dal codice rosso che indica la possibilità di congestione. In particolare il weekend in arrivo, che unisce la fine di luglio e l'inizio di agosto, sarà a rischio sin dal pomeriggio di venerdì 30.

Ad agosto sono poi da bollino rosso quasi tutti i fine settimana, con la sola eccezione del giorno di Ferragosto in cui si presume che la maggior parte dei vacanzieri abbia raggiunto la meta in cui trascorrere la giornata ma il traffico si prospetta comunque intenso (bollino giallo) per le gite giornaliere.

Situazione in miglioramento a settembre, con il primo weekend del 4 e 5 in cui si prevedono scampagnate con bollini rossi sabato mattina e domenica pomeriggio.

Come avere notizie sul traffico

Le informazioni in diretta sullo stato del traffico sono monitorate da app come MyWay di Autostrade, che è disponibile per Android ed iPhone, o da piattaforma di navigazione come Google Maps oppure Waze (entrambi sia per Android sia per iPhone), il secondo in particolare animato dalla community degli utenti con segnalazioni in tempo reale.

I servizi digitali ci vengono in aiuto in molti modi: dal Telepass, che è sempre consigliabile avere per ridurre l'attesa ai caselli e contribuire a snellire il traffico che si accumula sulle barriere, alle app per conoscere la posizione degli autovelox, anche se nelle giornate "calde" infrangere i limiti sarà piuttosto improbabile.

Infine non dimentichiamo proprio i siti istituzionali di Autostrade e Polizia Stradale che contengono informazioni e aggiornamenti sui numerosi cantieri e su chiusure straordinarie delle tratte dovute a trasporti eccezionali e altre cause di forza maggiore.

Qui trovate il nostro aggiornamento sulla rete dei Tutor o SICVe, i sistemi di controllo del traffico basati sulla misurazione della velocità media, la cui presenza quest'anno è stata ancora ampliata con altre 10 tratte per un totale di 1.400 km coperti.