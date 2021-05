Waze e OMS insieme per la sicurezza stradale

"Una notifica al giorno, salva il ciclista (o il pedone) intorno". Sotto certi aspetti, la nuova funzionalità di Waze sembra voler riscrivere il celebre detto. L’app di navigazione ha annunciato l’arrivo di una nuova funzionalità a sostegno della sicurezza stradale.

In pratica, i partner di Waze, come le città e i dipartimenti dei trasporti, potranno sfruttare l’app per inviare notifiche e segnalazioni importanti riguardo alla sicurezza rivolte a chi guida e agli altri utenti della strada.

Nelle nostre guide vi mostriamo come utilizzare l'app con Apple CarPlay e Android Auto.

Il promemoria per la sicurezza

La funzionalità si chiama “Waze for Cities Safety Messages” e consiste in una segnalazione che compare in-app quando si è fermi per più di 10 secondi. Questa può riguardare, ad esempio, l’avviso di operai al lavoro in un cantiere a lato della strada o un messaggio sulla sicurezza come il rispetto dei limiti di velocità o il prestare attenzione a pedoni e ciclisti.

L’iniziativa si può considerare un frutto del programma Waze for Cities. Esso conta 1800 partner globali tra città e aziende di trasporto ed è incentrato sullo scambio gratuito e bidirezionale dei dati sulla mobilità. L’obiettivo è quello di pianificare al meglio le modifiche alla viabilità per migliorare la scorrevolezza del traffico e la vivibilità delle grandi città.

In più, per supportare la Settimana della Sicurezza Stradale delle Nazioni Unite, Waze si è unita all’iniziativa #StreetsForLife avviata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Nello specifico, l’azienda ha firmato una lettera aperta che sostiene la riduzione, la progettazione e l’applicazione di velocità di percorrenza più sicure, dando priorità alle strade a velocità controllata in tutte le aree residenziali e vicino alle scuole.

In particolare, l’idea proposta dall’OMS è quella di ridurre le velocità nei centri urbani a 30 km/h nei luoghi in cui le persone vivono, lavorano o svolgono attività per il tempo libero.

Le dichiarazioni di OMS e Waze

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è Etienne Krug, Director of the Department of Social Determinants of Health dell’OMS:

“Si tratta di un passo importante per restituire le strade alle persone e garantire che siano in grado di raccogliere i benefici di città sicure, sane, verdi e vivibili. Le strade a velocità ridotta sono strade per la vita”.

Sull’accordo si è soffermato anche Andrew Stober, Head of Public Partnership and Carpool di Waze:

“Siamo orgogliosi di collaborare con l’OMS per la Settimana della Sicurezza Stradale delle Nazioni Unite. Fornire un promemoria per la guida sicura in linea con le priorità di sicurezza dei nostri partner del settore pubblico è solo uno dei modi con cui speriamo di contribuire a rendere le strade più sicure per tutti”.

Infine, c’è il commento di Dario Mancini, direttore della divisione italiana e dei mercati emergenti di Waze: