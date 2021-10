Il problema dei bambini dimenticati in auto è stato affrontato di recente anche dalle istituzioni italiane che hanno reso obbligatorio, a partire dal 6 marzo 2020, l’uso dei seggiolini anti abbandono.

Considerando l’entità della questione, qualcuno ha pensato di creare un’app che, fra le altre cose, può rivelarsi un vero e proprio salvavita per questo fenomeno. Si chiama In Buone Mani e funziona così.

Cos’è e a che serve In Buone Mani

È un’app creata da due bergamaschi circa tre anni fa, disponibile gratuitamente per i genitori e compatibile sia con smartphone e dispositivi Android, sia per iPhone (link al download in fondo all’articolo). L’obiettivo primario è quello già accennato: evitare il ripetersi del drammatico fenomeno dell’abbandono di bimbi e neonati in auto (o altrove) dovuto ad amnesie dissociative transitorie.

Qual è la soluzione? In Buone Mani è un ponte fra scuola e genitori, attraverso cui condividere le informazioni su presenze e assenze dei bimbi e non solo. Al momento dell’appello, nel caso in cui maestre e maestri segnalino l’assenza del bimbo, viene inviata una notifica ai dispositivi associati di genitori e tutori.

Oltre a questo, ci sono tuttavia molti altri vantaggi nell’adottare un sistema del genere, anche da parte di chi lavora o gestisce un asilo: dall’accesso alle informazioni e ai numeri utili relativi alla struttura scolastica, alla predisposizione di un sistema di comunicazione più immediato, fino ad arrivare alla compilazione di diari riservati alle attività dei bimbi per tenere i genitori/tutori sempre aggiornati.

Come funziona In Buone Mani

L’app è molto semplice da usare, anche per chi non è particolarmente avvezzo alla tecnologia. Niente fronzoli, registrazioni o particolari permessi da fornire, ma al genitore/tutore si presenta subito l’interfaccia principale con varie informazioni a schermo, qualche comando e un menù laterale a scomparsa.

Ponendo che sia la prima volta che si accede a In Buone Mani, si viene invitati ad associare un bambino. Per farlo basta avere a portata di mano il codice QR fornito dalla scuola o dai maestri e concedere all’app l’accesso alla fotocamera per scansionarlo.

Fatto questo il genitore/tutore può decidere in autonomia se attendere le notifiche delle presenze e assenze dopo l’appello, oppure timbrare l’ingresso e l’uscita del bambino in modo autonomo scansionando i codici QR posti all’ingresso, o magari comunicare all’insegnante l’assenza con un click.

Altre funzioni utili

Come anticipato, oltre alle notifiche delle presenze/assenze, sistema certo particolarmente utile nel malaugurato caso in questione, qualora In Buone Mani venga usata appieno dall’asilo diventa anche uno strumento con cui rendicontare e quindi controllare le attività del bambino.

Se usata col profilo dedicato a maestri e maestre è possibile ad esempio caricare le foto delle attività del bambino, condividere cosa e quanto ha mangiato coi fogli mensa, aggiungere delle note specifiche o caricare i documenti in PDF.

In più, per facilitare l’ingresso negli asili e per evitare perdite di tempo, c’è anche la possibilità di salvare il proprio green pass per averlo sempre a portata di mano: dalla schermata principale basta toccare “Il mio green pass” in basso e procedere con la memorizzazione. Per ulteriori informazioni o per fugare eventuali dubbi, suggeriamo di dare un'occhiata al sito web dedicato.