Ci sono varie app per gestire le spese dell’auto, per monitorare e programmare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o per appuntarsi rifornimenti e promemoria, fra cui Drivvo.

Da qualche tempo a questa parte, è stata rilasciata anche in versione web, a fungere da alternativa all’app per smartphone e tablet per controllare ancor più comodamente i propri veicoli da PC. Vediamo come servirsene.

Cos’è e a che serve Drivvo

Drivvo è un’app per smartphone Android e iPhone scaricabile dai rispettivi Google Play Store e App Store e utilizzabile gratuitamente o in versione Premium, con alcune funzioni aggiuntive (l’esportazione dei dati in Excel, la registrazione di entrate illimitate, grafici più ricchi e supporto tecnico ad esempio) e senza annunci pubblicitari.

In sostanza, come spiegato già nel nostro articolo d’approfondimento, permette di monitorare i costi di gestione dei veicoli con storici, rapporti e statistiche complessive, consente di aggiungere dei promemoria, le spese dei rifornimenti, il tutto con l’obiettivo di economizzare.

Dunque, un’app che permette di gestire le spese dell’auto, che da qualche tempo è usufruibile anche in versione web, cioè da computer e da browser, volendo senza la necessità di installare alcunché.

In tal modo Drivvo diventa così una soluzione multipiattaforma che permette all’utente di servirsene in qualsiasi momento per controllare in maniera più comoda i propri veicoli e tutte le prestazioni e costi di cui necessitano.

Come funziona Drivvo sul web

Dopo aver registrato un nuovo account, o accedendo con le proprie credenziali nel caso si utilizzasse già il servizio, Drivvo invita ad aggiungere il primo veicolo inserendo marca e modello, oltre all’unità di distanza preferita.

È già tutto pronto per consultare o aggiungere nuove spese e promemoria dalla schermata principale, che presenta in un’interfaccia grafica curata e molto intuitiva con le principali funzioni di Drivvo fra cui lo storico, le spese legate ai rifornimenti, alla manutenzione e altre informazioni.

Per accedere ai grafici, per registrare nuove entrate o uscite, per consultare i promemoria o personalizzare il servizio dalle impostazioni, c’è il menù laterale su cui far riferimento, sede in cui aggiungere inoltre nuovi veicoli, gestire eventuali redditi legati a rimborsi o noleggi, segnarsi i distributori di benzina preferiti e gestire i dati archiviati.