Dalla stretta di mano fra Volvo e Google di anni fa che diede il via all'implementazione di un sistema di infotainment basato su Android e sui servizi di Big G ne è passato di tempo ormai.

Ma i frutti di una tale collaborazione si saggiano ancora oggi, con il costruttore che annuncia una rinnovata integrazione fra il software Volvo e due servizi di spicco come YouTube e Google Assistant. Una piattaforma video e un assistente, dunque, per rivoluzionare ancora il modo di usare l’auto.

Volvo e la riproduzione video via YouTube

Le novità di Volvo in programma per il 2022 sono tante e fra queste godono di un posto d’onore alcune nuove funzionalità software in arrivo in collaborazione con Google. Come accennato, è qui compreso anche YouTube, servizio di riproduzione video che prossimamente sarà godibile anche a bordo delle future auto elettriche della casa svedese.

Chiaramente, i filmati potranno essere riprodotti soltanto quando l’auto è ferma perché l’obiettivo è intrattenere gli utenti in fase di ricarica o in altri tempi morti. “Con YouTube e altri importanti servizi di streaming in arrivo, ricaricare l’auto può trasformarsi da una semplice seccatura in un’esperienza gradevole, andando a semplificare un po’ la vita a chi sceglie un’auto elettrica” ha affermato a tal riguardo Henrik Green, CPO di Volvo Cars.

Perché sì, tale funzionalità per il momento è in programma solo per le future auto elettriche del marchio e sarà scaricabile semplicemente come qualsiasi altra applicazione dal Google Play Store, integrata nel sistema di infotainment dell’auto basato sul sistema operativo Android Automotive.

Google Assistant a bordo di Volvo

Oltre a YouTube, anche Google Assistant è l’altro elemento nuovo che verrà introdotto sulle future auto Volvo. Non sono previsti solo comandi “basilari” in stile Android Auto dunque, ma una perfetta integrazione dell’assistente di Google con l’intera auto che si farà gestire dall’utente da remoto con varie funzioni.

Non è ancora certo cosa e come ma a titolo esemplificativo è verosimile immaginare di poter riscaldare l’abitacolo o bloccare le portiere da casa, gestire alcune funzioni con la voce (per le più delicate come lo sblocco dell’auto sarà previsto un processo di autenticazione a due fattori), funzioni che via via nel tempo potranno crescere di numero e di complessità.