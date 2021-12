In occasione delle festività natalizie ormai imminenti, Google ha rilasciato per la sua app di navigazione un aggiornamento che introduce una funzione molto utile per trascorrere i giorni festivi con un po’ di serenità in più.

Accenniamo all’indicatore delle zone affollate di Google Maps, funzione pensata in ottica di prevenzione contro il COVID-19 e in questo momento particolarmente preziosa. Vediamo subito di cosa si tratta nello specifico e come servirsene.

L’indicatore delle aree affollate di Google Maps

Per vivere il periodo di feste natalizie il più possibile in sicurezza e in serenità, anche Google Maps ci mette dunque del suo con questa nuova funzione dedicata più che altro a chi non conosce la città o la zona, quindi turisti e in generale chi si trova a viaggiare, in auto e non solo.

Di base, serve come metro di riferimento per sapere a priori quali sono le aree più affollate delle città, le strade in cui la maggior parte delle persone si riservano per fare shopping di giorno, o per la vita mondana al calar del sole.

Una sorta di tachimetro, dunque, che permette di evitare con semplicità e immediatezza tali zone, in momenti come questi in cui la situazione pandemica invita alla prudenza, con l’obiettivo sicurezza di questa funzione che non si limita ai soli luoghi pubblici, ma riguarda anche i ristoranti, i musei, i negozi, i pub e altro ancora.

Come funziona

Per controllare se un’area, un bar o un luogo d’interesse è affollato in un determinato momento è necessario attivare i servizi di geolocalizzazione e selezionare su mappa la zona o l’attività che ci interessa per vedere subito delle indicazioni a schermo. Google Maps a seconda dei casi riporterà su schermo automaticamente “Non affollato”, o viceversa, basandosi sui propri dati, anche rilevati in tempo reale.

In caso di programmazione, laddove si desideri ad esempio pianificare una visita in un secondo momento, è possibile anche controllare le statistiche orarie relative alla concentrazione di persone in questo modo. Selezionato il luogo, basta scorrere verso il basso nella “Panoramica” di Google Maps per accedere al grafico dedicato con gli orari di punta, il tempo medio di permanenza e le statistiche relative divise per giorni e orari. Tutto molto semplice e intuitivo.