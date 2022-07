Preparare l'auto per le vacanze è uno stress, se poi si viaggia con neonati le accortezze da tenere a mente crescono ulteriormente e non sempre si arriva preparati al giorno della partenza. Avremo preso tutto? Il piccolo o la piccola potrà viaggiare in sicurezza e comfort?

Domande alle quali abbiamo voluto rispondere in un video, dove vi diamo 5 semplici ma efficaci consigli per viaggiare al meglio se vi muoverete in compagnia di neonati.

Il seggiolino giusto

Finché non si diventa genitori la sigla "i-Size" è pressoché sconosciuta. Si tratta della normativa europea ECE R129 che regola i vari sistemi di ritenuta per bambini. Per quanto riguarda i neonati bisogna sistemare il seggiolino in senso contrario a quello di marcia, così da garantire una maggiore sicurezza. Assicuratevi quindi di acquistare un seggiolino i-Size di ultima generazione, meglio ancora se con base isofix fissa, così da facilitare fasi di "carico e scarico" del piccolo e con schienale reclinabile, per far viaggiare il piccolo comodo e disteso.

I bimbi vanno dietro

Spesso le auto hanno gli agganci isofix unicamente sui sedili posteriori. Una scelta dettata dalla sicurezza: lì infatti i piccoli sono più protetti in caso di urti frontali. Se proprio non potete farne a meno e se la vostra auto è dotata di agganci isofix anche sul sedile del passeggero anteriore ricordate di disattivare l'airbag.

Regolatelo al meglio

I seggiolini moderni, come il Primo Viaggio Lounge Peg Perego, dispongono di numerose regolazioni. Prima di partire quindi ricordatevi di sistemarlo al meglio regolando poggiatesta, inclinazione dello schienale e cinture, senza stringerle troppo ma assicurandovi anche che non siano troppo larghe.

Il clima giusto

Estati sempre più calde invogliano a mettere l'aria condizionata al minimo, pensando anche che così i piccoli non soffriranno. Intenzione lodevole, ma occhio a non esagerare. Per evitare surriscaldamenti meglio optare per fodere specifiche anti sudore e abbassare la capottina per evitare che i raggi del sole colpiscano il nostro giovane compagno di viaggio.

Controllare il dispositivo

Dal novembre 2019 se si viaggia in auto con bambini di età inferiore ai 4 anni bisogna installare il dispositivo anti abbandono. Ce ne sono di differenti tipi, tra cuscini e clip da attaccare alle cinture, come nel caso del seggiolino Peg Perego. Controllatelo sempre prima di partire, verificando che si chiuda correttamente e che sia collegato via bluetooth al nostro smartphone.