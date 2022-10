Sono passati più di due anni dal giorno in cui Amazon introdusse in Italia Echo Auto, un dispositivo che, in sostanza, porta l’assistente vocale Alexa a bordo di qualsiasi veicolo con tutte le sue funzioni e peculiarità.

E la scorsa settimana, in occasione di un evento hardware piuttosto ricco di prodotti, l’azienda ne ha svelato la seconda generazione, Amazon Echo Auto 2, un aggiornamento che porta sul piatto varie novità, sia estetiche che funzionali.

Com’è fatto Echo Auto 2

Partiamo dal design di Amazon Echo Auto 2, perché è qui che si notano i cambiamenti più rilevanti. Abbandonate le forme “a musicassetta”, si presenta come un dispositivo più moderno e curato, soprattutto più piccino, che potrebbe ricordare un microfono.

I richiami estetici agli altri Echo di Amazon sono evidenti, il rivestimento in tessuto gradevole, il montaggio più semplice per via di un nuovo supporto adesivo che permette di piazzarlo un po’ dappertutto. I microfoni stavolta sono 5 anziché 8, ma promettono comunque di rilevare agevolmente la voce dell’utente anche durante la riproduzione musicale e nelle situazioni più rumorose.

Mentre per quanto riguarda la connessione all’auto e allo smartphone non si segnalano cambiamenti. Il cavo USB serve per alimentare Amazon Echo Auto, dispositivo che si accoppia al telefono via Bluetooth e anche all’auto che, laddove ne fosse sprovvista, può far fede su un classico cavo audio da 3,5 mm.

Cosa può fare

Di base, è un accessorio che serve a rendere "smart" le auto più datate, che non supportano Alexa o assistenti vocali simili integrati su Android Auto e Apple CarPlay ad esempio.

Una volta installato, ad Amazon Echo Auto si può chiedere di far partire una canzone o un podcast, di ascoltare le ultime notizie, di interagire a distanza con altri dispositivi Echo, di effettuare una chiamata o leggere messaggi, di impostare dei promemoria, può perfino spegnere le luci o regolare un termostato, laddove siano smart e compatibili con Alexa, s'intende.

Nessuna sorpresa, fin qui, perché di fatto sono funzioni che vanta anche la versione attualmente in commercio. La novità di Amazon Echo Auto 2 sta invece nel fatto che integra un servizio di assistenza stradale dedicato, che promette di fornire supporto immediato.

Basta dire “Alexa, chiama l’assistenza stradale” per entrare in contatto con un agente per ottenere eventualmente il servizio più adatto alla propria esigenza. Si tratta di un’opzione che prevede il pagamento di determinati servizi come il cambio gomme, il rifornimento su strada o altro, opzione che non è detto sia disponibile in futuro anche in Italia.

Prezzi e disponibilità

Ci ricolleghiamo proprio al paragrafo precedente per accennare al fatto che Echo Auto 2 è stato sì ufficializzato da Amazon nei giorni scorsi, ma non è ancora disponibile nemmeno sul mercato statunitense, dove arriverà certo per primo.

Lì di listino costa 54,99 dollari, per l’Italia non sono state ancora comunicate informazioni al riguardo, nemmeno relative alla futura disponibilità. Ci sono tuttavia buone probabilità che arrivi nel giro dei prossimi mesi, presumibilmente a prezzi in linea con il modello attuale che di listino costa 59,99 euro.