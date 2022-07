Volete vedere e scoprire la nuova Alfa Romeo Tonale? A partire dalle prossime settimane potrete farlo in un modo del tutto particolare e tecnologico. Attraverso l'assistente vocale di Amazon, Alexa, sarà possibile compiere un tour virtuale per scoprire il nuovo SUV ibrido tutto italiano. Per farlo basterà avere uno smartphone e un qualsiasi dispositivo Echo.

Come funziona

Pronunciando le parole "Alexa, avvia Alfa Romeo Tonale" sarà possibile avvicinarsi in maniera virtuale e sonora all'auto, scoprendola in tutti i dettagli. Si tratta di una prima assoluta sia per Amazon sia per Alfa Romeo ed è dedicata al pubblico più tecnologico del marchio del Biscione.

Con questa funzione sviluppata specificamente per l'assistente virtuale di Jeff Bezos, una volta pronunciate le parole di attivazione saranno svelate tutte le caratteristiche tecnologiche della Tonale, oltre ai motori disponibili, alle funzionalità del sistema di l’infotainment e altro. Terminato il tour virtuale, si potrà prenotare un test drive compilando un modulo di consensi sul proprio smartphone, raggiungibile con un link.

La Tonale

La nuova Alfa Romeo Tonale l'abbiamo vista e provata dal vivo, si tratta del primo SUV elettrificato del Biscione ed è disponibile sia con powertrain mild hybrid che plug-in hybrid, oltre che nella nuova versione diesel.

A seconda della motorizzazione scelta può essere equipaggiata anche con due tipi di cambio automatico, o un doppia frizione a 7 rapporti o un convertitore di coppia a 6 rapporti, dedicato alla ibrida ricaricabile.

In Italia la Tonale si può già ordinare con prezzi a partire da 35.500 euro sia per la versione Super con motore ibrido mild a benzina da 130 CV, sia per la stessa versione ma con motore diesel sempre da 130 CV.