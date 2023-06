Gli smartphone Google Pixel sono dotati di una funzionalità molto utile per chi guida, ma non solo. Si tratta di Emergenze personali, un’app che permette all’utente di ottenere aiuto in caso di incidenti o per altre emergenze attraverso delle funzioni automatiche e alcune opzioni.

In maniera simile a SOS emergenze di Apple, funzione per iPhone derivata da quest'ultima già presente sugli smartphone Google da tempo, è preziosa principalmente perché può chiamare automaticamente i soccorsi e consentire all'utente di condividere la propria posizione e altre informazioni utili con i contatti e i servizi di emergenza. Vediamo come funziona e come si usa.

Emergenze personali in breve

Emergenze personali è un’app compatibile con gli smartphone Google Pixel 3 e più recenti, nata per supportare l’utente in caso d’emergenza. Senza alcun intervento umano, è in grado di contattare i servizi di emergenza, condividere la posizione automaticamente e varie informazioni utili.

Chiunque entri in possesso dello smartphone in caso d'incidente può infatti vedere un messaggio nella schermata di blocco contenente le informazioni per le emergenze condivise dal proprietario, che ha modo di aggiungere alcuni dati medici personali che potrebbero tornare utili per i soccorsi. Tuttavia, rispetto alla citata funzione SOS emergenze satellitari di iPhone, necessita di copertura cellulare (o di connessione Wi-Fi), un limite di Emergenze personali dei Google Pixel che è bene tenere a mente.

Come si configura

Aggiungere i contatti di emergenza è il primo passo della configurazione dell’app, contatti che verranno poi usati per eseguire le diverse funzionalità di Emergenze personali, accessibili anche ai soccorritori in caso di emergenza. Per configurare quest'opzione è necessario attivare i servizi di geolocalizzazione del telefono e confermare l’accesso.

SOS emergenze è una delle funzioni principali dell’app, da configurare accedendo alla sezione “Funzionalità”. Bisogna impostare il numero di emergenza da chiamare (è preimpostato il 112, ma si può cambiare), l’eventuale condivisione delle informazioni con i contatti di emergenza per inviare aggiornamenti e la posizione ai contatti, e l’eventuale opzione per attivare la registrazione automatica di video della durata massima di 45 minuti, automaticamente sottoposti a backup. Per completare la configurazione non resta che scegliere il modo con cui attivare SOS emergenze.

Sempre dalla stessa sezione si configura anche la funzione Rilevamento di incidenti. Basta consentire all’app quanto richiesto in fase di configurazione e seguire le istruzioni riportate sullo smartphone. Stesso discorso vale anche per la funzione di allerta delle crisi.

Le informazioni mediche sono aggiungibili invece dall’area “Info personali”, sede dalla quale l’utente ha modo di inserire ad esempio i propri dati relativi ad allergie, gruppo sanguigno, farmaci, note mediche, informazioni sulla donazione di organi e il proprio indirizzo. Questi dati possono essere visualizzati da chiunque senza sbloccare il proprio dispositivo per essere di supporto durante le procedure di soccorso.

Come si usa

Completata la configurazione, non c’è molto altro da fare per poter usare Emergenze personali, essendo le funzioni dell’app perlopiù automatiche una volta impostate. È possibile però ottenere una dimostrazione concreta del funzionamento di tutte le funzioni dell’app tramite le demo, per vedere in anteprima cosa succede quando lo smartphone rileva un incidente, quando viene attivato SOS emergenze o negli altri casi, anteprime che possono tornare utili per familiarizzare con l’app.

Oltre alle funzioni automatiche, dalla schermata principale è inoltre possibile attivare direttamente la condivisione di emergenza, chiamare il 112 o avviare un controllo di sicurezza per varie attività che imposta un timer di verifica personalizzabile per confermare che l’utente stia bene, funzione che attiva automaticamente anche la condivisione di emergenza.

Come funziona il rilevamento di incidenti

Una volta configurato, il rilevamento di incidenti è sempre attivo. Si basa fondamentalmente sulle informazioni percepite dai sensori di movimento dello smartphone e sui suoni nelle vicinanze, dati che utilizza per rilevare un incidente d’auto, ma non solo.

In questi casi lo smartphone comincia a vibrare e a emettere il segnale acustico “È stato rilevato un incidente” invitando l’utente a intervenire vocalmente dicendo “Emergenza” per chiamare automaticamente i soccorsi. Sullo schermo del Pixel compare inoltre un timer e due pulsanti con cui interagire per annullare l’avviso o viceversa per avviare una chiamata di soccorso, chiamata che in ogni caso parte automaticamente allo scadere dei 60 secondi.

Comunque, per fugare eventuali dubbi o per ottenere maggiori informazioni sulle funzioni dell’app Emergenze personali dei Pixel, suggeriamo la lettura della guida dedicata di Google reperibile qui.