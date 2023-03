Apple ha annunciato nei giorni scorsi che SOS emergenze tramite satellite sarà disponibile in Italia entro la fine di marzo, una funzione molto preziosa perché permette di sfruttare la connettività satellitare in casi d’emergenza come gli incidenti d'auto.

È un’opzione extra al momento riservata alla serie iPhone 14, parte dell’omonima funzione usufruibile in presenza di copertura cellulare o Wi-Fi, disponibile anche per altri iPhone meno recenti e per Apple Watch. Scopriamo meglio come funziona e come si utilizza.

Cos’è SOS emergenze

Si tratta di una funzione compatibile con iPhone e Apple Watch, che permette di entrare in contatto con i soccorsi e di avvisare i propri contatti di emergenza in caso di bisogno, effettuando chiamate e inviando informazioni comprensive della propria posizione attuale.

Con iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max (aggiornati a iOS 16.1 e versioni successive) la funzione SOS emergenze diventa ancora più preziosa perché permette di comunicare con i servizi di emergenza anche in assenza di una copertura di rete, cellulare o Wi-Fi che sia. Grazie a un chip integrato in questi dispositivi è possibile usare la connettività satellitare, che consente quindi di chiedere aiuto potenzialmente in ogni circostanza, anche nelle aree più remote.

Disponibile già da alcuni mesi in alcuni Stati sia europei che non, SOS emergenze tramite satellite sarà disponibile in Italia dalla fine di marzo 2023, gratuita per i primi due anni dall’attivazione dei telefoni della famiglia iPhone 14.

Come usare SOS emergenze tramite satellite

In caso di assenza di copertura cellulare e Wi-Fi è possibile utilizzare SOS emergenze con la connettività satellitare seguendo questi semplici passaggi. È fondamentale per prima cosa trovarsi all’aperto, tenere l’iPhone in mano e cercare il più possibile di posizionarsi in un’area aperta in cui cielo e orizzonte siano chiaramente visibili. Sullo schermo dell’iPhone compariranno delle informazioni specifiche di supporto.

A seconda della qualità della connessione satellitare è possibile provare a chiamare il numero di emergenza locale, ma se il segnale non risulta stabile abbastanza il telefono suggerirà di inviare un messaggio ai servizi di emergenza. Per farlo bisogna toccare l’opzione “Messaggio di emergenza tramite satellite” oppure dall’app “Messaggi” toccare “Servizi di emergenza”; quindi selezionare “Segnala un’emergenza”.

A questo punto l’iPhone inviterà l’utente a rispondere ad alcune domande per descrivere la situazione e ad avvisare i propri contatti di emergenza o meno. Stabilita la connessione, il telefono aprirà una conversazione testuale con i servizi di soccorso, ai quali verranno condivisi la propria cartella clinica, i dati dei contatti di emergenza, la posizione e la durata della batteria residua del proprio telefono.

Nel peggiore degli scenari, cioè nel caso in cui l’utente non riesca a comunicare, l’iPhone è in grado di rilevare che si tratta di un incidente d’auto grave o di una brutta caduta. Se la persona non risponde l’iPhone invia automaticamente una richiesta d’aiuto con SOS emergenze tramite satellite.

Altre cose da sapere

Rispetto all’esperienza cui siamo abituati con la rete cellulare, inviare o ricevere un messaggio tramite satellite può richiedere più tempo perché dipende dall’ambiente circostante oltre che da altri fattori quali la lunghezza del messaggio e dalla disponibilità della rete satellitare. Apple spiega che potrebbero essere necessari dai 15 secondi con cielo terzo e orizzonte aperto, a oltre un minuto in presenza di ostacoli come alberi.

Una volta che SOS emergenze tramite satellite sarà attivo anche in Italia, sarà possibile utilizzare la funzione demo per prendere confidenza con la funzione. Per farlo basta accedere a SOS emergenze dall’app Impostazioni dell’iPhone e toccare "Prova la demo" seguendo poi le indicazioni riportate sullo schermo.

Sarebbe bene configurare prima sia la condivisione della propria posizione ai contatti di fiducia dall’app Dov’è che la propria cartella clinica, da condividere poi ai soccorsi in caso d’emergenza. Quest'ultima si configura dall’app Salute, toccando “Cartella clinica” nell’area del proprio profilo e inserendo i propri dati negli spazi appositi.

Comunque, la disponibilità in Italia di SOS emergenze tramite satellite è prevista per la fine di marzo 2023. Per maggiori dettagli e informazioni vi invitiamo a leggere la guida dedicata di Apple disponibile qui.