Si è tenuto il 7 settembre l'annuale evento Apple dedicato alla presentazione dei nuovi prodotti mobile, iPhone 14 in testa. E chi pensava che ci sarebbe stato spazio per una roboante "one more thing" con protagonista la Apple Car ha - nuovamente - toppato la previsione. Eppure sul palco dello Steve Jobs Theatre l'auto ha trovato comunque spazio, anche se in maniera marginale.

Con iPhone 14 e Apple Watch Serie 8 infatti debutta la funzione "crash detection" che, come suggerito dal nome, è in grado di rilevare se l'auto sulla quale viaggia ha avuto un incidente, facendo partire in automatico una chiamata ai contatti di emergenza. Ecco come funziona.

Hardware e software

Il "segreto" sta nel lavoro di squadra di accelerometro, giroscopio, barometro e microfono integrati nell'iPhone 14:

l' accelerometro è in grado di registrare accelerazioni o decelerazioni fino a 256 g

è in grado di registrare accelerazioni o decelerazioni fino a 256 g il giroscopio tiene costantemente monitorato il movimento e si allerta in caso di repentini cambi di orientamento del veicolo

tiene costantemente monitorato il movimento e si allerta in caso di repentini cambi di orientamento del veicolo il barometro rileva eventuali cambi di pressione all'interno dell'abitacolo, causati dall'azionamento degli airbag

rileva eventuali cambi di pressione all'interno dell'abitacolo, causati dall'azionamento degli airbag infine il microfono può identificare i rumori e i livelli sonori tipici di un incidente, elaborandoli in locale (senza quindi utilizzare il cloud) per tutelare la privacy. C'è però un aspetto da valutare: questo significa che il microfono dell'iPhone è sempre attivo?

Se, una volta analizzati tutti i dati a disposizione, l'iPhone 14 o l'Apple Watch Serie 8 ritiene che ci sia stato effettivamente un incidente chiede all'utente di rispondere al telefono, in caso contrario partirà in automatico una chiamata ai contatti di emergenza segnalando il pericolo.

Si tratta di una funzione che in molti avevano già anticipato e che, stando a quanto riportato ad agosto dal Wall Street Journal, ha visto Apple raccogliere dati - in maniera anonima - da iPhone e Apple Watch sparsi per mondo durante tutto il 2021, analizzando ogni singolo scenario. Sempre secondo la testata statunitense i device di Cupertino sono stati in grado di rilevare più di 10 milioni di incidenti, 50.000 dei quali hanno richiesto l'intervento dell'ambulanza.

iOs 16 e Apple CarPlay

L'auto al centro

La nuova funzione di iPhone 14 avvicina sempre più Apple al mondo dell'auto. Non bisogna infatti dimenticare le numerose novità introdotte da iOs 16, il sistema operativo dei device portatili disponibile per tutti a partire dal 12 settembre, grazie al quale lo smartphone della Mela si può trasformare in una chiave digitale per l'auto. Ma è solo la punta di un iceberg dalla forma di un'auto.

Un render basato sui rumors riguardanti la Apple Car

Co iOs 16 infatti Apple CarPlay fa il definitivo salto di qualità, con la capacità di prendere possesso di tutti i monitor presenti in auto e non più solo di quello dell'infotainment, mostrando un'infinità di informazioni.

Se quindi la Apple Car rimane ancora nascosta in qualche bunker dalle parti di Cupertino, è chiaro come quella della mobilità sarà la grande sfida del futuro della Mela morsicata.