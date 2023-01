Quasi 70 auto testate nel corso dell'anno, maltrattandole a più non posso per scoprirne pregi e difetti e valutare quanto siano effettivamente sicure. Ecco il lavoro svolto nel 2022 dall'Euro NCAP, l'ente europeo chiamato a valutare la sicurezza delle auto, con crash test sempre più severi e approfonditi.

Un lavoro che ha portato naturalmente a una classifica delle auto più sicure del 2022. I risultati possono forse sorprendere, specialmente perché tra le premiate nelle 6 categorie prese in considerazione dall'Euro NCAP figurano 2 auto cinesi. L'avreste mai detto fino a qualche anno fa? Ottimi i risultati anche per Tesla premiata per Model Y e Model S. Guardiamo ora la classifica completa.

Auto premium più sicura

Nella categoria Executive Car il premio di auto più sicura va alla Tesla Model S, capace di portarsi a casa le 5 stelle Euro NCAP con votazioni altissime. La berlina elettrica di Elon Musk infatti è stata giudicata con il 94% per la protezione degli adulti, 91% per quella dei bambini, 85% per la protezione dei pedoni e ciclisti e con il 98% (voto più alto di sempre) per i sistemi di assistenza alla guida. Vale a dire il tanto discusso Autopilot.

Tesla Model S

Auto grande più sicura

Ancora un'elettrica nella categoria "Large Family Car". Si tratta della Hyundai Ioniq 6, la berlina/coupé coreana presentata qualche tempo fa e anch'essa premiata con le 5 stelle, merito di voti molto alti per protezione adulti (97%, il più alto del 2022 assieme alla Tesla Model Y), protezione bambini (87%) e sistemi di assistenza alla guida (90%). Solo i test sulla protezione dei pedoni non ha brillato, con una votazione del 66%.

Hyundai Ioniq 6

Auto piccola più sicura

Ed eccoci alla prima vera sorpresa del 2022. Secondo i test dell'Euro NCAP infatti il premio di "Small Family Car" più sicura va alla ORA Funky Cat, compatta 2 volumi 100% elettrica lunga 4,23 metri (quasi quanto una Volkswagen ID.3) appartenente all'universo Great Wall. Un modello in vendita in alcuni paesi europei premiato con 5 stelle grazie al 92% per protezione adulti, 83% bambini, 74% pedoni e 93% (quarto voto più alto del 2022) per i sistemi di assistenza alla guida.

ORA Funky Cat

SUV medio più sicuro

Si ritorna in casa di Elon Musk con la Tesla Model Y, premiata come "Small Off-Roader" (anche se "small" per un SUV lungo 4,75 metri non calza proprio alla perfezione) più sicuro del 2022. I voti sono molto simili a quelli della sorella maggiore Model S: 97% protezione adulti, 87% protezione bambini, 82% protezione pedoni e 98% per i sistemi di assistenza alla guida.

Tesla Model Y

SUV grande più sicuro

La seconda auto cinese premiata dall'Euro NCAP per i test del 2022 appartiene ancora una volta al Gruppo Great Wall e ha le forme della Wey Coffee 01, SUV ibrido plug-in lungo 4,87 metri primo nella categoria "Large Off-Roader" grazie al 91% nella protezione adulti, 87% bambini, 79% pedoni e 94 per i sistemi di sicurezza attivi. Ennesima conferma di come le auto cinesi, dopo quello della qualità, stiano puntando forte sull'aspetto della sicurezza.

Wey Coffee 01

Auto elettrica più sicura

A volte ritornano. E a ritornare in questo caso è la Tesla Model S, premiata anche come "Pure Electric" più sicura del 2022 secondo l'Euro NCAP.