Sono in molti ormai a usare i localizzatori Bluetooth per ritrovare più facilmente i propri oggetti personali. Dispositivi come gli AirTag di Apple e i Samsung SmartTag sono molto utili per non perdere di vista zaini, portafogli, valigie, bici, chiavi dell’auto o di casa.

Servono sia per ritrovare gli oggetti quando sono nelle proprie vicinanze, sia in caso di smarrimento vero e proprio, quando il dispositivo al quale il localizzatore viene agganciato è lontano da sé e fuori dalla copertura del Bluetooth dello smartphone o del tablet collegato.

Come funzionano: tecnologie e requisiti

Sia Apple AirTag che SmartTag2, la più recente versione del tracker di Samsung presentata pochi giorni fa, permettono di ritrovare gli oggetti nelle vicinanze grazie al Bluetooth Low Energy (BLE) e alla ultra wideband (UWB): la prima tecnologia garantisce una copertura maggiore (circa 100 metri per l’AirTag, anche se non lo dichiara ufficialmente, fino a 120 per SmartTag2; in entrambi i casi senza ostacoli), mentre l’UWB ha un raggio d’azione di molto inferiore, di circa una decina di metri.

Entrambi sono certificati IP67, montano delle batterie sostituibili CR2032 (un anno di batteria per AirTag e oltre 500 giorni per SmartTag2 secondo quanto dichiarato dai produttori) e dei chip NFC utili per condividere informazioni anche in caso di smarrimento. Questi sono invece i requisiti:

AirTag supporta iPhone o iPod touch con iOS 14.5 e successivi, oppure iPad con iPadOS 14.5 e successivi; la funzione Posizione Precisa (UWB) è supportata da iPhone 11 e più recenti.

supporta iPhone o iPod touch con iOS 14.5 e successivi, oppure iPad con iPadOS 14.5 e successivi; la funzione Posizione Precisa (UWB) è supportata da iPhone 11 e più recenti. SmartTag2 supporta smartphone e tablet Samsung Galaxy con Android 9 o successivi; le funzioni UWB sono supportate da Galaxy Note20 Ultra, Galaxy S21+ e successivi, Galaxy S21 Ultra e più recenti, e Galaxy Z Fold2 e successivi, tutti con almeno Android 11.

Ritrovare oggetti nelle vicinanze

Entrano qui in gioco le tecnologie BLE e UWB per entrambi. Una volta configurati e collegati si fa tutto dalle relative app Samsung SmartThings e Dov’è di Apple, anche tramite assistenti vocali come Siri, per ritrovare i dispositivi smarriti nelle vicinanze e/o farli squillare grazie agli altoparlanti integrati nei localizzatori.

Con la funzione “Posizione precisa” di Apple, un iPhone con chip UWB attivo può guidare l’utente direttamente con le direzioni da seguire e la distanza esatta dell’AirTag che si sta cercando. Stessa cosa vale per la funzionalità “Naviga” di Samsung che, grazie alla medesima tecnologia, indica con precisione dove andare a cercare, anche in realtà aumentata. In entrambi i casi, gli oggetti smarriti devono essere nelle vicinanze, entro il raggio di copertura della tecnologia ultra wideband.

Che fare in caso di smarrimento

E se ad esempio smarrisco le chiavi dell’auto e non sono nei paraggi? Per ritrovare un oggetto fuori dalla copertura del Bluetooth, è possibile comunque localizzare l’AirTag o lo SmartTag2 attraverso i dispositivi di Apple e Samsung altrui.

In sostanza, il tracker viene rilevato dai dispositivi connessi alla rete Dov’è e SmartThings Find più vicini, dispositivi che raccolgono informazioni crittografate e protette che vengono poi inviate come notifica al proprietario, il quale potrà risalire alla posizione del tracker per recuperarlo.

Grazie alla modalità Smarrito di Samsung SmartTag2 e di Apple AirTag il proprietario può inoltre inserire le proprie informazioni di contatto leggibili da chi, in caso di smarrimento, ritrova un tracker. Serve per questo uno smartphone con tecnologia NFC, opzione disponibile per entrambi indipendentemente dal sistema operativo del telefono grazie a una funzione di sicurezza di Google e Apple introdotta di recente.

Costano entrambi poco meno di 40 euro di listino; maggiori informazioni sulle funzioni e le particolarità sono reperibili sulle relative pagine web dei siti ufficiali.