Le chiavi digitali delle auto sono sempre più diffuse ormai, non più riservate ai soli modelli costosi e all’avanguardia. Anche gli smartphone sono pronti per supportarle, con funzioni e servizi pensati ad hoc che pian piano renderanno le chiavi fisiche obsolete.

Fra questi c’è Samsung Wallet, un’applicazione portafoglio che consente di archiviare digitalmente documenti d’identità, carte di credito, carte fedeltà e, per l’appunto, le chiavi digitali dell’auto, rendendo lo smartphone un passe-partout utile anche per aprire, chiudere e avviare un veicolo.

Cos’è Samsung Wallet e i dispositivi compatibili

Samsung Wallet è l’applicazione portafoglio degli smartphone Samsung con cui pagare e archiviare le proprie carte, i documenti di identità e le chiavi dell’auto. Permette di avere sempre tutto con sé, dati che sono protetti dai sistemi di autenticazione con impronta digitale e password, e da varie altre soluzioni di sicurezza. È compatibile con la maggior parte degli smartphone Samsung, anche economici, purché siano aggiornati almeno ad Android 9 e supportino Samsung Pay.

Discorso diverso invece per quanto riguarda gli smartphone compatibili con Chiavi digitali, la funzione di Samsung Wallet in questione. Qui i requisiti sono più stringenti perché serve almeno Android 12 e un telefono di fascia alta fra questi: Samsung Galaxy Note 20, serie Galaxy S21 (incluso S21 FE), serie Galaxy S22, serie Galaxy S23, Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4. Discorso auto compatibili, al momento sono supportate solo le BMW, quasi tutte quelle prodotte dalla fine di luglio 2020 (qui per maggiori informazioni).

Come funziona Chiavi digitali di Samsung Wallet

Per prima cosa è necessario registrare la chiave della propria auto nell’app del produttore del veicolo inserendo i propri dati e seguendo le istruzioni riportate. Bisognerà poi accedere all’auto con la chiave fisica per ottenere altre indicazioni dal computer di bordo, toccare l’opzione relativa e attendere l’apertura automatica di Samsung Wallet per completare la registrazione della chiave digitale.

Fatto questo è possibile già usare Samsung Wallet per aprire o chiedere le portiere dell’auto e per avviare il motore. Basta avvicinare la parte posteriore dello smartphone alla maniglia della portiera del veicolo per aprirla o chiuderla; mentre per accendere il motore è necessario poggiare il telefono nella base di ricarica wireless apposita.

Questo per quanto riguarda l'uso con tecnologia NFC, mentre con la UWB (Ultra-wideband) è tutto più semplice perché le porte dell’auto si aprono e si chiudono anche senza avvicinarsi eccessivamente; e il motore si può accendere non appena l’autenticazione della chiave digitale è stata effettuata.

Come condividere la chiave ed eliminarla

Nonostante ogni chiave digitale possa essere usata solo su uno smartphone, il proprietario ha la facoltà di condividerla in caso di necessità. È necessario selezionare la chiave registrata su Samsung Wallet e toccare su “Condividi chiave”, autenticarsi con la password e selezionare “Invia chiave”.

A questo punto per concludere l’operazione basta selezionare il destinatario da Samsung Wallet o seguire le indicazioni per inviarla con un’app di messaggistica che si aprirà automaticamente. Chi ha ricevuto la chiave non dovrà fare altro che seguire le indicazioni inserendo il codice di autenticazione ricevuto dal proprietario dell’auto per attivarla.

Per interrompere la condivisione della chiave il proprietario deve accedere alla schermata “Dettagli chiave” di Samsung Wallet, selezionare il destinatario e toccare “Annulla chiave” confermando l’operazione col proprio sistema di riconoscimento impostato.

Per eliminare una chiave digitale, invece, basta selezionare quella da rimuovere, toccare l’icona a tre puntini “Altre opzioni” e selezionare “Elimina chiave” autenticandosi tramite impronta digitale. Comunque, per maggiori informazioni o per fugare eventuali dubbi, questa è la pagina di assistenza di Samsung relativa.