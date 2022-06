Google Wallet è un'app, uno strumento tuttofare che permetterà di custodire (e utilizzare) le chiavi dell’auto, i biglietti per i mezzi pubblici, i badge e, ovviamente, le carte di pagamento, in digitale.

La Casa di Mountain View l’ha annunciato in occasione dello scorso Google I/O 2022, presentandolo come una vera e propria alternativa ad Apple Wallet per smartphone e dispositivi Android. Ma scopriamone meglio le potenzialità.

Cos’è Google Wallet

Al Google I/O 2022 di qualche settimana fa, Big G oltre alle mappe immersive di Google Maps e alle novità di Android Auto e Automotive, ha parlato anche di Google Wallet. Dopo averlo pensionato nel 2018 per far spazio a Google Pay, sta per tornare in pista come uno strumento molto più smart, un vero e proprio tuttofare.

In sostanza, Google lo presenta ora come un portafoglio in cui custodire documenti, carte, biglietti, chiavi e altre cose in digitale, per avere tutto a portata di mano alla bisogna. Viene subito in mente Apple Wallet per iPhone, naturalmente, uno strumento con cui Google Wallet avrà vari elementi in comune, compreso il supporto per gli smartwatch, solo Wear OS in quest’ultimo caso.

A che serve e cosa può comprendere

Come anticipato, Google Wallet fa da portafoglio digitale in cui archiviare praticamente qualsiasi cosa. Oltre alle chiavi delle automobili, la Casa di Mountain View ne parla come un'app-cassetto in cui custodire le carte di pagamento, questione finora in mano a Google Pay, che con tutta probabilità verrà viceversa pensionata proprio da Wallet.

Rientrano nei documenti qui digitalizzabili anche i biglietti per i mezzi di trasporto e per gli eventi, le tessere fedeltà, i badge con i numeri di matricola degli studenti e le carte d’imbarco, perfino le chiavi dell’albergo o i badge dell’ufficio. E i documenti quali patenti e carte d’identità? Google ha annunciato che sta collaborando con alcuni Stati degli USA e partner internazionali per portarli su Wallet entro la fine dell’anno.

Di buono c’è anche che tale strumento sarà integrato anche con altre app Google. Ad esempio, aggiungendo una tessera per i mezzi di trasporto in Wallet, questa e il saldo relativo verranno visualizzati su Google Maps automaticamente a seconda del tragitto ricercato. Rimane qualche dubbio sulla questione sicurezza per i tanti dati sensibili che Google Wallet andrà a trattare e custodire, ma non ci resta che attendere l’effettiva disponibilità anche in Italia per saperne di più.