La digitalizzazione dei documenti, patente compresa, è evidente sia ormai solo questione di tempo. La strada è stata già intrapresa sia da Google, che da Apple che, con l’ultima versione di iOS pare ormai a buon punto.

Stando alle ultime indiscrezioni, l’app Wallet è dove ritroveremo la patente digitalizzata, assieme alla carta d’identità e ad altri documenti, che saranno facilmente accessibili sia tramite iPhone che sull’Apple Watch abbinato.

L’app Wallet di iPhone fa spazio per la patente di guida

Come noto, l’app Wallet è una sorta di cassetto digitale (e ufficiale perché sviluppato da Apple stessa) dove gli utenti hanno la possibilità di archiviare in sicurezza le carte di credito e di debito, i biglietti d’ingresso, le carte d’imbarco, le chiavi dell’auto e altro.

Dunque, un portafoglio digitale ideale per fare spazio anche per i futuri documenti d’identità digitali, quali la carta d’identità e la patente per l’appunto, come la casa di Cupertino stessa teneva a sottolineare in occasione della prima presentazione delle novità di iOS 15.

Ora, a quasi un anno di distanza da quell’occasione, trapelano ulteriori nuove al riguardo, fra cui una vera e propria descrizione in una riga di codice dell’app Wallet, rilevata nella beta 2 di iOS 15.4, che non lascia spazio a dubbi: “Scopri quando la tua patente di guida o carta d’identità è pronta all’uso e ricevi importanti aggiornamenti sull'ID”.

Come funziona e quando sarà disponibile

Non appena disponibile, basterà salvare il documento digitale sul proprio iPhone (tasto + su Wallet a cui segue la relativa scansione con la fotocamera del telefono) e, per accedervi, utilizzare un sistema di autenticazione come il Face ID o il Touch ID, alla stregua di quando si usa Wallet per effettuare un pagamento, per intenderci.

Come anticipato, la questione riguarda per il momento la versione beta di iOS 15.4, versione che non appena pubblicata in versione stabile, con buona probabilità, introdurrà la patente digitale nell’app Wallet, ma solo per i primi utenti negli USA.

Si dovrebbe partire a breve con gli Stati che offrono già le proprie app dedicate ai documenti digitali (Colorado, Florida, Louisiana e Delaware ad esempio), ma l’obiettivo è estendere la funzione a tutti gli utenti, anche oltreoceano. Certo, ci sarà ancora da pazientare un po’ e non soltanto per via di Apple, anzi, ma la strada verso una futura digitalizzazione della patente e dei documenti d’identità è già tracciata.