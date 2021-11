Oltre ai volumi fisici e alle numerose app per smartphone, c’è una soluzione alternativa con cui poter fare pratica per l’esame teorico della patente di guida. Si chiama Quiz2Go ed è l’applicazione ufficiale dell'ACI destinata alle autoscuole Ready2Go.

Nasce per fornire uno strumento in più per preparare gli studenti all’esame, da usare in mobilità e col supporto degli istruttori delle autoscuole convenzionate col network dell’ACI. Scopriamo insieme cos'è e tutto quello che c'è da sapere in proposito.

Cosa sono Quiz2Go e Ready2Go

Presentata quasi un anno fa, Quiz2Go è l’app per smartphone Android e iPhone (scaricabile dal Google Play Store e dall’App Store, rispettivamente, o dai link in fondo all’articolo) destinata agli allievi delle autoscuole ACI Ready2Go.

L’applicazione, come intuibile, permette agli studenti di fare pratica con le domande dell’esame di teoria della patente di guida, esercitandosi con le schede quiz comodamente da smartphone, con la possibilità aggiuntiva di essere monitorati dagli istruttori Ready2Go per tenere sotto controllo i progressi.

Quest’ultima, per chi non lo sapesse, è un’iniziativa dell’ACI nata dieci anni or sono e diventata un'ampia rete di autoscuole che ha l’obiettivo di proporre un’offerta formativa di qualità. Qui per ulteriori informazioni e per consultare la mappa con le strutture convenzionate col sistema Ready2Go.

Come funziona l’app Quiz2Go

L’app Quiz2Go è molto semplice da utilizzare, ma riservata proprio agli studenti delle autoscuole Ready2Go. Una volta scaricata e installata, per accedere è necessario digitare il codice allievo fornito dalla struttura o il proprio nome utente per procedere; altrimenti, toccando l’icona della fotocamera, è possibile anche scansionare il codice QR relativo. Volendo semplicemente provarla, basta entrare in modalità demo, modalità tuttavia limitata a tre schede quiz.

Comunque, dopo aver effettuato l’accesso, e una volta scelto il proprio corso per l’esercitazione (fra patenti AM/AB, patenti CQC o patenti superiori), si passa direttamente alla pratica, o meglio, alle esercitazioni sulla teoria tramite le consuete schede facsimili dell’esame teorico della patente scelta con tanto di timer, scorciatoie per saltare da una scheda e l’altra e per salvare quanto compilato.