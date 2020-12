La digitalizzazione forzata degli ultimi mesi ha portato alla luce strategie didattiche prima poco battuti. Non solo l'istruzione scolastica e universitaria, ma anche la preparazione all'esame della patente di guida sta godendo di ampio spazio sul web, per mezzo di siti online e applicazioni dedicate.

Senza alcuna pretesa di esaustività, è proprio su quest’ultimo aspetto che vogliamo porre l’attenzione, selezionando alcune delle migliori app per esercitarsi con i quiz della patente direttamente col telefono, smartphone Android o iPhone che sia.

Quiz Patente Nuovo

Disponibile gratuitamente su Google Play Store e App Store è fra le app più quotate della categoria. Aggiornata di recente alla versione 2021 (solo per Android al momento), permette di esercitarsi sui quiz ministeriali ufficiali per la patente di categoria A, B, AM, CQC, revisioni e superiori.

È possibile scegliere fra tre lingue (italiano, francese e tedesco), acquistare la versione Pro in abbonamento per rimuovere la pubblicità e ottenere alcune funzioni aggiuntive (le spiegazioni delle domande e le statistiche ad esempio), e servirsi di alcuni “giochi formativi” per rendere più dinamico lo studio.

Quiz Patente Ufficiale 2020

Anche l’app di SoftBoom Quiz Patente Ufficiale 2020 è scaricabile sia su smartphone Android che iPhone. Disponibile anch’essa in versione gratuita è ad oggi la più scaricata in Italia, e attualmente dotata dei quiz ministeriali ufficiali aggiornati al 2019 e 2020.

Fruibile per studiare le patenti A, B, AM, C, D, oltre alle superiori, permette di fare pratica con domande a tempo (a mo' di simulazione della prova effettiva), di avvalersi di video lezioni, di manuali digitali e di suggerimenti proposti durante i quiz. In più, consente anche di rivedere le domande svolte e di sfidare i propri amici.

Quiz Patente B 2020 per tutti

Come intuibile, si tratta in questo caso di un’app specifica per studiare e fare pratica con i quiz della patente B (in verità è possibile esercitarsi anche con i quiz delle patenti A, ma niente superiori e altre categorie). È gratuita e compatibile sia con smartphone Android che iOS, ma senz’altro meno diffusa rispetto alle due citate poc’anzi.

Dalla sua, permette di fare i quiz in varie lingue (fra cui anche in arabo, spagnolo, cinese, romeno o albanese, fra le altre), una caratteristica utile per chi non dovesse conoscere bene l’italiano. Da segnalare che Quiz Patente B 2020 per tutti, permette di rivedere gli errori, dispone di un manuale, di un simulatore dell’esame e, prossimamente, anche di video lezioni.

Quiz Patente 2020 (Quizzando s’impara)

Gratuita e senza pubblicità, Quiz Patente 2020 di Egaf Edizioni è una valida alternativa alle suddette. Il percorso di formazione, valido per le patenti A, B, AM e superiori è suddiviso in quattro filoni: i quiz per argomento di “Focus”, le domande in ordine casuale di “Pratica”, la simulazione “Esame”, e “Punto debole” con domande personalizzate.

Oltre alle statistiche personali, l’app include anche due giochi e la modalità Target per focalizzarsi al meglio sugli obiettivi personali che si mira a raggiungere. È disponibile sia per smartphone Android, sia per iPhone; ecco i rispettivi link per scaricarla dai rispettivi store.