Le chiavi digitali delle auto ormai non sono più una rarità riservata ai concept o al futuro. Fanno parte del presente, e lo dimostrano da una parte i costruttori che le stanno implementando sui nuovi modelli, e dall’altra le aziende tech che lavorano per supportarle al meglio.

Un aspetto chiave lo rappresenta proprio la condivisione fra smartphone, anche con sistemi operativi diversi. E proprio tale funzione è diventata di recente realtà, con la possibilità di condividere la chiave digitale dell’auto fra Android e iPhone, un’opzione utile che in futuro diventerà sempre più importante e preziosa.

Condividere la chiave fra iPhone

Sia che si tratti di emergenze, che per qualsiasi altra esigenza, condividere la chiave digitale dell’auto fra iPhone è utile e molto semplice. Basta selezionarla dall’app Wallet e toccare il pulsante “Condividi”.

A questo punto non rimane che scegliere l’opzione di condivisione preferita (tramite Messaggi, Mail o app terze di messaggistica come WhatsApp), dare un nome alla chiave e scegliere se richiedere o meno un codice di attivazione per una maggiore sicurezza. Dopo aver scelto il destinatario è necessario autenticarsi tramite Face ID e seguire le informazioni riportate sull’iPhone; tutto qua.

C’è da sapere che, a seconda dei modelli il destinatario potrebbe avere bisogno di un codice veicolo, che comparirà dopo aver condiviso la chiave. Per interrompere la condivisione, basta accedere all’app Wallet, toccare la chiave digitale e, col pulsante "Persone", scegliere l’utente col quale interrompere la condivisione.

E con Android?

Per condividere la chiave digitale fra smartphone Android è necessario innanzitutto avere i dispositivi aggiornati ad Android 12 o versioni successive; per il resto la procedura è altrettanto semplice.

La prima cosa da fare è aprire la chiave digitale dell’auto dall’app Wallet e toccare “Condividi chiave auto”. Bisogna quindi selezionare un utente o un’app (quella del produttore dell’auto ad esempio) con cui condividere la chiave, assegnarle un nome e controllare le relative impostazioni prima di condividere il link con il proprio contatto.

Il destinatario riceverà a questo punto una notifica non appena la chiave sarà pronta all’uso, che comparirà nell’app Wallet del suo dispositivo con tutte le indicazioni necessarie per attivare la chiave stessa. Per eliminare la chiave condivisa, si fa tutto sempre da Walet.

Ci sono tuttavia delle limitazioni, sia relative ai mercati e alle diverse auto, che relative ai telefoni Android supportati, per ora Google Pixel 6, Samsung Galaxy S21 (e rispettive versioni successive) e altri smartphone con Android 12 e più recenti (non ancora specificati da Google).

Condividere le chiavi fra iPhone e Android

Si tratta di una funzione annunciata lo scorso dicembre, già abbracciata da BMW, che sblocca finalmente i trasferimenti delle chiavi digitali delle auto fra sistemi operativi diversi, fra iOS e Android per l’appunto.

Lato iPhone serve iOS 16.1 o successivi, mentre fra gli Android la funzione è compatibile per ora solo con Google Pixel 6 e più recenti, parco di dispositivi che verrà presto ampliato con altri smartphone con Android 12 e versioni seguenti.

Si possono usare gli SMS, le e-mail o altri servizi di messaggistica, WhatsApp compreso. Volendo è possibile condividerle anche con le funzioni di condivisione in prossimità quali Apple AirDrop e Android Nearby Share. Le modalità possono variare in base ai veicoli, ma i passaggi da seguire sono generalmente quelli indicati sopra per i due diversi sistemi operativi.

Essendo una novità ufficializzata da poche settimane, la condivisione fra iPhone e Android al momento non risulta ancora disponibile in Italia, ma vi suggeriamo di tenere d’occhio le pagine di supporto relative di Apple e di Google dove trovate tutto, smartphone compatibili compresi.