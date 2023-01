Dopo una gestazione durata mesi dai primi indizi condivisi a maggio al Google I/O 2022, nei giorni scorsi la Casa di Mountain View ha finalmente annunciato la disponibilità del nuovo Android Auto.

“Coolwalk”, è il suo nome in codice, riprogettazione è il termine che meglio lo definisce considerando i tanti cambiamenti estetici e funzionali che introduce. Eccone una panoramica.

Il nuovo design

Alcuni dei ritocchi estetici del nuovo Android Auto li avevamo già visti in precedenza, svelati da Google stessa e arrivati per vie traverse. Ma in occasione del CES 2023, Big G ha fatto il punto sulla questione annunciandone la disponibilità effettiva.

Innanzitutto c’è una nuova dashboard che fornisce più informazioni a portata di mano e permette di accedere facilmente alle funzioni più importanti senza dover passare da una pagina all’altra o cercare fra i diversi menu.

Ad esempio, l'area dedicata a Google Maps è più vicina a chi guida, c’è una nuova scheda multimediale che mostra anche le copertine degli album preferiti, o ancora il menu di avvio rapido che permette di accedere rapidamente alle app usate di recente. E alla luce della diffusione di schermi sempre più grandi, ora è possibile dividere lo schermo in vario modo, anche in tre porzioni.

Le altre novità

Estetica a parte, il nuovo Android Auto accoglie inoltre alcune funzioni inedite. Google Assistant, ad esempio, fornisce ora dei suggerimenti smart: dei promemoria per le chiamate perse, la condivisione rapida dell’orario di arrivo, o l’accesso istantaneo a musica e podcast.

Utili anche le scorciatoie per rispondere ai messaggi e alle chiamate dei contatti preferiti, o ancora la barra di avanzamento per brani e podcast per avanzare o riavvolgere la riproduzione con facilità.

Altra chicca, tuttavia in arrivo prossimamente, riguarda la possibilità di effettuare chiamate vocali usando WhatsApp direttamente da Android Auto, funzione disponibile a partire dai più recenti smartphone Samsung e Google Pixel (al momento Google non ha specificato i modelli).

Quando sarà disponibile

Tutte queste novità, come anticipato, Google le ha annunciate lo scorso 5 gennaio 2023 al CES di Las Vegas. Si tratta di un aggiornamento sostanziale che arriverà prossimamente, a partire dal mercato statunitense come sempre.

La casa di Mountain View non ha specificato le tempistiche, ma considerando l’ufficialità dell’annuncio sappiamo che a questo punto è in fase di rilascio. Al solito, per aggiornare basta tenere d’occhio la disponibilità dei nuovi update direttamente dal Play Store di Google.