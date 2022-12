Era maggio quando Big G, in occasione del Google I/O 2022, presentava in via ufficiale la nuova interfaccia di Android Auto, un’interfaccia grafica svecchiata, adattabile e decisamente più moderna e curata.

Tuttavia Coolwalk, così si chiama la riprogettazione in questione, non è ancora arrivato ufficialmente sulle auto. Google ci sta lavorando su, e lo dimostra il fatto che il nuovo design è disponibile su Android Auto Beta, segno che il debutto è ormai questione di giorni (o di settimane).

Il nuovo design di Android Auto

Nonostante Google stia veicolando molte delle proprie energie su Android Automotive, di recente aggiornato alla versione 13, il focus principale ad oggi è ancora diretto alla sua soluzione più diffusa e utilizzata.

Android Auto si sta rinnovando con diverse novità che il colosso di Mountain View annunciò lo scorso maggio: a partire dall’adattabilità dell’interfaccia ai diversi rapporti d’aspetto dei display dei veicoli, alle tante altre rifiniture e ritocchi vari che rendono più pulita e organizzata l’interfaccia intera, per certi versi simile ad Apple CarPlay.

Fra le novità principali spiccano la mappa più vicina a chi guida e ingrandibile a tutto schermo, la nuova barra inferiore che semplifica il passaggio fra le diverse app, un media player più moderno e adattabile, lo split screen migliorato e un’area che racchiude in un angolo le principali informazioni relative all’ora, al segnale, alle notifiche e alla batteria dello smartphone collegato.

Quando sarà disponibile

In occasione del Google I/O 2022 Big G promise di distribuire questa versione rivista di Android Auto prima della fine dell’estate. Ma così non è stato, nonostante la recente disponibilità all'interno delle ultime Beta pubbliche dimostri che sia orma in dirittura d’arrivo.

Per provarla in anteprima basta essere iscritti al programma Beta di Android Auto e aggiornare all’ultima versione disponibile. In caso contrario, qualora non si voglia ricorrere all’installazione manuale di un file .APK (è disponibile la beta 8.6 su APKMirror al momento), bisogna pazientare ancora un po' in attesa del rilascio pubblico visto che per ora Google non accetta nuove iscrizioni.