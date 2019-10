Nonostante la moda di SUV e Crossover, le classiche “familiari” continuano ad avere un buon gruppo di estimatori: la Fiat Tipo Station Wagon ne è un esempio, e fino al 31 ottobre, in caso di pronta consegna, può essere acquistata con la formula Fiat Zero più Zero, vale a dire zero anticipo e zero interessi.

La Tipo Pop SW 1.4 95 CV benzina con pack Pop Tech può essere acquistata con prezzo promozionale che scende da 18.300 euro a 15.155,50 euro; si versano quindi 60 rate mensili da 190 euro (TAN 0%, TAEG 1,57%), con una rata finale di 4.523,91 euro, e un massimo di 75.000 km o 0,05 euro per ogni chilometro in più.

Vantaggi

La Tipo SW è una segmento C con spazio in abbondanza e buon comportamento dinamico, ed è già una vettura internazionale economica nel contesto della gamma Fiat, ma a questo si aggiungono uno sconto sul listino di più di 3.000 euro anche senza rottamazione, una rata inferiore ai 200 euro, le spese contenute e la possibilità di riscattare una rata finale non altissima.

Svantaggi

C’è la consueta esclusione di IPT e PFU che vanno considerati in più nel costo totale, e sicuramente il prezzo andrà a salire perché l’offerta si riferisce ad un modello base, e da immatricolare entro il 31 ottobre: ci saranno quindi allestimenti, accessori ed opzioni da aggiungere, oltre a caricare la rata con qualche servizio in più.