Di recente sono state pubblicate molte foto spia di quella che molto probabilmente sarà la Jaguar F-Type restyling che arriverà nel corso del 2020. Vogliamo però spingerci oltre e immaginare con questo rendering come potrà essere, in futuro, la nuova generazione di una delle gran turismo più apprezzate sul mercato. Alcune indiscrezioni suggeriscono che questa possa adottare una configurazione a motore centrale, esattamente come fatto dalla Chevrolet per la Corvette C8.

Si ispira alla C-X75 del film "Spectre"

Secondo Autocar, la nuova Jaguar F-Type potrebbe ispirarsi alle linee della bellissima concept C-X75. Recentemente infatti, Ian Callum, ex direttore del design di Jaguar, ha commentato su un post su Twitter come la concept utilizzata per il film di James Bond "Spectre" potrebbe ispirare le sportive future, esaltando le forme della F-Type e rendendole ancora più sensuali.

Il rendering che vedete nelle foto è chiaramente ispirato alla concept a motore centrale, e questo si evince facilmente dall'anteriore - con la griglia che è stata ripresa dall'elettrica I-Pace - al profilo. Il tempo ci dirà se questo esercizio di progettazione sia andato vicino a quella che sarà la realtà ma, guardando il risultato, speriamo proprio che sia così. Considerando che Jaguar sta lavorando al restyling della F-Type, la nuova generazione non arriverà prima di tre o quattro anni.

Sarà ibrida?

La Casa non avrebbe ancora deciso se mantenere il motore anteriore o se spostarlo centralmente, ma pensiamo che quest'ultima formula possa essere la più accreditata per accogliere una configurazione ibrida. Si dice anche che possa essere completamente elettrica, ma non crediamo che la rivale "british" della Porsche 911 sia pronta a fare subito questo passo.

Nel frattempo, la F-Type restyling arriverà nel 2020, con la più potente SVR che potrebbe montare un motore BMW in sostituzione del V8 da 5.0 litri sovralimentato.