La nuova Toyota Raize è un piccolo SUV compatto che misura meno di quattro metri di lunghezza.

Sviluppato su una nuova base Daihatsu, questa vettura si rivolge a tutti quelli che vogliono un'auto pratica per la città, rialzata da terra e con caratteristiche adatte ad affrontare gli ambienti fuori dalle metropoli.

2 motori e trazione integrale

I modelli 4WD sono dotati di Dynamic Torque Control 4WD. Quando si accelera o quando si guida su superfici stradali scivolose, questa funzione distribuisce la coppia in modo ottimale alle ruote posteriori in base alle condizioni del fondo.

Le 4 ruote motrici sono disponibili sul 1.5 L, ma volendo si può optare per questa opzione anche sul 1.0 L turbo da 98 CV. Il cambio è un D-CVT che aggiunge rapporti intermedi divisi dalla trasmissione a cinghia CVT e utilizza sia cinghia che ingranaggi ad alte velocità per una migliore efficienza di trasmissione.

Anche i rapporti sono stati allungati per fornire un'accelerazione regolare a basse velocità e prestazioni a basso consumo di carburante e silenziose a velocità elevate.

Spazi e infotainment

Lunga 3,99 m e larga 1,69 m, la Raize viaggia su ruote da 17" e può vantare una capacità di carico di 370 L, il più ampio della categoria. I sedili posteriori possono anche essere ripiegati per aumentare ulteriormente lo spazio di carico disponibile, consentendo di caricare bagagli particolarmente grandi o lunghi. Inoltre, ci sono vani situati in tutta la cabina, risultando in uno spazio interno molto conveniente.

Il cruscotto della Raize è stato progettato per garantire una visuale ottimale dal posto di guida. gli elementi operativi del cruscotto sono rivolti verso il conducente. In questo modo, il focus è completamente sulla strada.

Il tachimetro digitale a LED da 9" e il display LCD a colori TFT da 7" sono ben leggibili e ricchi di informazioni. Si può scegliere tra quattro stili di visualizzazione: Avanzato, Emozionante, Semplice e Analogico.

Prezzi

Si parte, anzi, si partirebbe dai 13.000 euro della versione base, stando al cambio Yen-Euro, per arrivare al top della versione 1.0 L da 18.938 euro, provvista anche di trazione integrale.