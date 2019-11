Li abbiamo portati in pista. Anzi, di più, li abbiamo messi alla prova nel centro di guida sicura ACI Sara di Vallelunga. Abbiamo simulato perdite di controllo, ostacoli improvvisi, tratti ghiacciati o viscidi. Ed abbiamo analizzato il loro comportamento alla guida. Insomma, YouTester 2019 è già entrato nel vivo, e dopo un po' di sana pratica, torniamo alla teoria.

Sì, teoria...ma quella che piace a noi amanti delle quattro ruote. Dunque, silenzio in aula anzi, in officina. La terza prova li valuterà sulla loro conoscenza meccanica.

Dove eravamo rimasti?

Nella puntata precedente, in qualità di special Coach avevamo una vecchia conoscenza di YouTester: Vicky Piria. Lei, pilota della W Series e istruttrice di marchi gloriosi anche in pista, è tornata ancora una volta dietro la cattedra per analizzare il lavoro dei 9 concorrenti rimasti in lizza per il titolo di YouTester. E proprio durante l'ultima puntata, sono stati ben due gli eliminati.

Volete saperne di più? Vi rimandiamo al nostro commento post-puntata e, ovviamente, al nostro video di backstage.

Cosa li attende?

Questo giovedi, alle 21.15, sarà tempo invece di sporcarsi le mani. Lo avete intuito, e ve lo abbiamo anticipato: per i sette ragazzi in competizione, la puntata verterà sulla meccanica...e la manutenzione. E lo special Coach sarà davvero speciale. Giovane ma...d'annata, come le sue opere di "restauro". Non aggiungiamo oltre, ma immaginiamo che abbiate già capito di chi parliamo.

YouTube, vi rispondiamo in diretta

Tutti gli episodi di YouTester andranno in onda il Giovedì sera alle 21:15, in Prima Visione in diretta su YouTube. Anche questa volta avrete la possibilità di interagire e commentare in diretta con noi. Infatti, grazie ai commenti Live saremo in grado di rispondervi insieme agli special coach che vi racconteranno scelte e aneddoti.

Instagram Stories, diteci la vostra

Ricordiamo anche che, con la nuova stagione di YouTester, abbiamo aperto un nuovo canale Instagram dedicato al talent dove potete taggarci inviandoci stories di commento. Taggando @youtesteritalia e @motor1.com_italia. Fatevi sentire, commentando anche su Facebook, la vostra opinione è importante!