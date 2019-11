YouTester, terzo episodio. Li abbiamo portati in pista, o meglio, nel centro di Guida Sicura di Vallelunga per insegnare loro le tecniche di guida migliori per affrontare imprevisti e problemi, oltre che valutarli al volante. Questo giovedi invece interroghiamo. Argomento: le auto ed il mondo della manutenzione ordinaria. Dietro la cattedra professoressa Giovanna Parascandolo. O meglio, Nanna.

Special Coach? Nanna's Garage

Sette contendenti al titolo di YouTester ed ora, in questo terzo episodio, abbiamo deciso di metterli alla prova sulla conoscenza tecnica di alcuni fondamentali di meccanica. Niente di così impegnativo. Ai ragazzi però, servirà colpo d'occhio e conoscenza di quello che è un mezzo su quattro ruote.

E chi meglio di Giovanna, pardon, Nanna può giudicarli. Romana, classe 1995, ha una laurea triennale in architettura, ma sopratutto, ha una viscerale passione per le auto d'epoca che le ha permesso di aprirsi a questo mondo. Così, dopo aver aperto un canale Youtube, ha deciso di condividere con gli appassionati il suo primo progetto di recupero storico: restaurare integralmente una Fiat 500 F del 1968.

Colpo d'occhio e non solo

Dunque, la prima prova sarà una sorta di interrogazione. Ogni ragazzo dovrà prendere un pezzo poggiato sul tavolo e riferire di cosa si tratta. Facile all'inizio, quando la scelta è molto variegata. Più difficile verso la fine. Chi vincerà questa prova avrà diritto ad un bonus di tempo per quella che è la seconda prova, ovvero una piccola manutenzione ordinaria della Seat Arona.

Al di là del tempo e della prova in se, i coach giudicheranno anche l'atteggiamento, la conoscenza, la cura e tanti piccoli dettagli che un giornalista dell'auto deve avere se vuole far parte di una redazione. Dunque,prestate attenzione alle motivazioni dell'esclusione di questa settimana...e non solo!