Viene prodotta in Thailandia ma abbiamo imparato ad apprezzarla anche in Europa; ci riferiamo alla Mitsubishi Space Star. La compatta globale che ha fatto della concretezza il suo punto di forza, riceve un restyling, svelato dalla Casa giapponese al recente Salone di Bangkok di novembre, che la rende più moderna e tecnologica.

Oltre alla Space Star, che in Thailandia è conosciuta come Mirage, il restyling ha interessato anche la versione berlina a quattro porte e cinque posti denominata Attrage. La commercializzazione in Europa della Space Star è attesa nei primi mesi del 2020. La variante berlina invece difficilmente la vedremo nel Vecchio Continente.

Si tratta di modelli strategicamente fondamentali per Mitsubishi poiché vengono venduti in diversi mercati (90 paesi la Space Star, 60 la Attrage) e, come tutte le auto globali, presentano un'estetica relativamente "asettica" in grado di essere apprezzata in tutti i mercati.



Cambia il frontale

L’aggiornamento ha interessato sia l’estetica che gli interni. Nello specifico, il frontale è stato conformato a quello che è l’attuale family feeling della Casa. La mascherina, squadrata, è incasellata all’interno di una sorta di “x” formata dai due inclinati profili cromati laterali, posizionati sul paraurti, e dai rinnovati fari a led (i fendinebbia sono collocati agli angoli dei paraurti). Sono stati aggiornati anche il cofano, che ora ha due nervature che partono dagli angoli della mascherina, e il fascione, abbinato a nuovi fanali che hanno un disegno più geometrico e una firma luminosa a led a forma di “L”.

Inediti anche i cerchi il lega bicolore da 15 pollici (sulla Attrage hanno una finitura argento) e le tre tonalità di colore (che si aggiungono a quelle attualmente a listino): bianco diamante, sabbia e giallo.

Arriva Apple CarPlay

Gli interni, pur mantenendo sostanzialmente lo stesso layout, sono stati migliorati grazie all’introduzione di alcuni materiali di maggior pregio come il tessuto e la pelle sintetica, che al tatto conferiscono una sensazione di maggiore qualità. A beneficiare maggiormente dell’aggiornamento è però il sistema di infotelematica di bordo, che ora può contare su uno schermo da 7 pollici e sulla compatibilità con Apple Car Play.