La sesta puntata di YouTester è andata in archivio, tra scintille lungo la pista...e fuori. Un episodio atteso, considerando la levatura dei nostri guest coach, ma anche per il livello oramai raggiunto dai ragazzi in lizza per un posto in finale. Manca oramai poco e l'adrenalina e lo stress stanno diventando nemici da fronteggiare e gestire tra uno slalom ed un hot lap. Tutto questo e molto più in questo episodio del talent di Motor1.com Italia.

Marchettino e Tavano Coach

Location: circuito di Ortona. A disposizione di Samuele, Antonio, Nicola e Simone un due volte campione italiano TCR come Salvatore Tavano, ed il primo youtuber italiano sul mondo Automotive, Marchettino.

Sono stati loro i due special coach di questo episodio. Il primo ha cercato di insegnare loro dinamica di guida, tecniche di guida veloce, ma sopratutto la gestione di quelle che sono le emozioni quando si guida in condizioni "limite". Il secondo ha insegnato ai ragazzi le giuste tecniche per riuscire a coniugare al meglio velocità di guida, giusta tecnica di guida e al contempo comunicazione davanti ad una telecamera, attraverso velocità di pensiero e fluidità di comunicazione.

Nicola su, Antonio e Samuele giù

Tra i ragazzi, chi ha sorpreso positivamente è stato Nicola degli Emili. Il "sushiman" di questa edizione è partito in sordina ma, nel corso delle puntate, ha messo in mostra una progressione evidente. Un'applicazione premiata da Giuliano e Andrea, anche per quella che è stata la sua buona attitudine in pista e nella comunicazione. A deludere - e tanto - i giudici invece, sono stati Antonio e Samuele.

Due ragazzi opposti per carattere ed espressività con il primo più impostato e riflessivo, il secondo più esuberante ed entusiasta. Due caratteri che sono arrivati in rotta di collisione durante le due prove. Un disguido tra i due, esploso in un litigio bacchettato fortemente da Andrea e Giuliano. Una delusione, perchè un bravo giornalista e tester, al netto della loro giovane età, deve capire che certe questioni, durante una produzione di un servizio giornalistico, minano il lavoro di tutti.

Antonio e Samuele son però ragazzi intelligenti, e a fine giornata è arrivato il chiarimento. Dunque, proseguiamo con le prove...

Fuori Simone

Primo test, uno slalom in seconda marcia con la Seat Leon HotWheels, seconda prova un hot lap con la Cupra Ateca. Entrambe le prove sono state affrontate prima con Salvatore Tavano alla guida, poi dai ragazzi, giudicati da Marchettino e da Andrea e Giuliano sia nella guida che sopratutto nella comunicazione.

Al termine della giornata è uscito Simone. Ragazzo bravo e preparato, il cui percorso, alla fine si è scontrato con altri ragazzi egualmente preparati. Non un demerito assoluto quindi per un concorrente che comunque, come riferito da Giuliano, ha tutte le qualità per poter continuare anche fuori da YouTester a coltivare il suo sogno.

Dove seguire YouTester

Dunque l'appuntamento consueto è, come di consueto, il giovedi, alle ore 21.15 su Motor1.com e sul nostro canale YouTube.

