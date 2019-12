L’aspetto potrebbe trarre in inganno e lasciar pensare che l’auto nelle foto sia una Panamera Sport Turismo. Basta però scorrere la gallery fino agli scatti che ritraggono il posteriore per accorgersi che qualcosa non va: mancano gli scarichi. Facendo 1+1 l’equazione è risolta: si tratta della Porsche Taycan Cross Turismo, la versione shooting brake dell’elettrica della Cavallina.

Fotogallery: Porsche Taycan Cross Turismo, nuove foto spia

7 Foto

Posteriore scoperto

Rispetto alle foto spia di qualche settimana fa balza all’occhio la scomparsa del camuffamento posteriore, col lato B finalmente libero di mostrare i propri tratti somatici, molto simili a quelli della Panamera Sport Turismo, col lunotto molto inclinato e le ormai classiche luci che abbracciano tutta la coda.

Da notare poi come la neve si sia attaccata in maniera tattica al paraurti posteriore, a coprire alcuni elementi e cercare di mascherare l’assenza degli scarichi. Non bisogna nemmeno farsi ingannare dai camuffamenti del finestrino posteriore, con la cromatura che sembra avere un disegno differente rispetto a quella della sorella con motori a combustione.

Con o senza Turbo

Per quanto riguarda l’aspetto meccanico la Porsche Taycan Cross Turismo riprenderà gli stessi elementi della berlina, con le versioni 4S, Turbo e Turbo S, con potenze rispettivamente di 530 o 571 CV per la prima, 680 CV la seconda e 761 CV la terza. Anche le autonomie dovrebbero rimanere più o meno le stesse, magari con qualche chilometro in meno per la Sport Turismo visto il peso in più che si porta appresso.

Si parlerebbe quindi 407 o 463 km per la 4S rispettivamente con batterie da 79,2 o 93,4 kWh, 450 per la Turbo e 412 per la Turbo S. Identica sarà anche la plancia, con strumentazione 100% digitale e altri 3 monitor: 2 sul tunnel centrale per infotainment e comandi secondari, uno davanti al passeggero per gestire alcune funzioni come ad esempio le mappe del navigatore satellitare.

La Porsche Taycan Sport Turismo sarà presentata verso la seconda metà del 2020, con la commercializzazione prevista per i primi mesi del 2021.