Fino al 31 dicembre, continua la promozione Manovra perfetta sulla gamma di Lancia, che comprende il solo modello Ypsilon, ma arricchito da diverse serie speciali: tra queste, ad esempio, la recentissima Ypsilon Monogram, dalla particolare livrea con la ripetizione del pattern “Y” e dalla carrozzeria oro e nero.

Sulla Ypsilon Monogram 1.2 69 CV a benzina, il listino senza IVA, ma con 900 euro in più di messa in strada, passa da 15.750 euro a 12.200 euro, e scende fino a 10.700 euro se si aderisce al finanziamento “Contributo prezzo”. L’anticipo è pari a zero, le rate mensili sono 72 rate da 193 euro l’una (TAN fisso 6,45%, TAEG 9,46%) e non c'è la maxi rata finale.

Vantaggi

Le serie speciali della Ypsilon permettono di ottenere un modello sempre di successo con alcune finiture e caratterizzazioni in più, seguendo la tradizione del marchio. Non ci sono esigenze di rottamazione o altri vincoli, e il finanziamento non ha anticipo, e rate sotto i 200 euro dilazionate nel tempo, eliminando quindi la rata finale.

Svantaggi

L’offerta è valida sulle vetture in pronta consegna ma esclusi gli optional, che probabilmente potranno essere presenti nelle vetture offerte, e alzare un poco l’importo di partenza; vanno poi aggiunti altri oneri, come ad esempio l’IPT. Anche il motore è quello alla base della gamma.