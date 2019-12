Compatta europea di successo, la Citroen C3 può risultare anche economica nell’acquisto, grazie agli sconti sl listino fino al 31 dicembre. Con 9.950 euro, anziché 13.650 euro, si può acquistare la Citroen C3 Live con il benzina da 83 CV e con Start & Stop; nel prezzo non sono compresi IPT, Kit sicurezza, contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, ma il modello comprende computer di bordo, avviso di superamento delle linee di carreggiata, rilevatore di stanchezza, telecamera per il posteggio e riconoscitore dei limiti di velocità.

Se si vuole, invece, accedere a un finanziamento, l’esempio è sulla più accessoriata Citroen C3 Feel Puretech 83 CV S&S: listino da 15.100 euro a 11.450 euro, 2.687,49 euro di anticipo, 35 rate mensili da 119 euro (TAN fisso 4,95%, TAEG 7,53%) e rata finale di 6.214,5 euro, per un massimo di 30.000 km.

Vantaggi

Nel primo caso, c’è la possibilità di ottenere una C3 di nuova generazione ad un listino piuttosto basso: con un usato in permuta, ad esempio una vettura urbana di qualche anno ancora con un buon valore, si può pagare la differenza in contanti, per un’auto economica nella gestione e adatta anche ai neopatentati.

Nel secondo caso, il finanziamento prevede tre anni a costi piuttosto contenuti, e una rata finale che corrisponde al valore minimo garantito, che si può quindi saldare anche con finanziamento, oppure passare come anticipo su un modello nuovo, o non pagare restituendo la vettura.

Svantaggi

Tutte le offerte sono valide solo in caso di rottamazione e permuta, e soprattutto per contratti e immatricolazioni entro il 31 dicembre, fino ad esaurimento stock: non è detto, insomma, che ci sia la vettura desiderata, o che non siano invece disponibili solo C3 con allestimenti e opzioni più costosi. Manca negli esempi qualche spesa, ad esempio il costo per i chilometri percorsi in più, o l'importo di alcune spese fisse, anche se territoriali.