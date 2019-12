Fino a qualche tempo fa era impensabile e oggi è diventato realtà: sui 400 m (il classico quarto di miglio americano), le elettriche, sia auto che moto, stanno diventando i mezzi da battere. Ma come si comporteranno due zero emissions di diversa categoria una contro l'altra?

Abbiamo allineato su una pista d'atterraggio due americane a batteria dalle performance incredibili che sono diventate negli anni il punto di riferimento del proprio segmento, pronte a sfidarsi in una Drag Race: da una parte la Tesla Model 3, dall'altra la Zero Motorcycles SR/F. Chi vincerà? Cliccate sul video qui sotto per scoprirlo e andate su InsideEVs.it e Omnimoto.it per leggere tutti gli approfondimenti.

Cavalli (elettrici) americani

Avremmo potuto schierarla in pista contro Mercedes-AMG A45 S, BMW M2 Competition e Audi RS3, ma la Tesla Model 3 Performance avrebbe scombinato le carte in tavola battendo, almeno sulla carta, tutte le rivali di segmento con motore termico. Con l'ultimo aggiornamento over-the-air la potenza della californiana infatti è salita a 383 kW, circa 520 CV, scaricati a terra grazie alla trazione integrale. Se c'è una cosa però che l'elettronica non può modificare è il peso, con la Tesla che ferma l'ago della bilancia a quota 1.900 kg.

Ed è proprio questo il punto di forza della Zero SR/F che, nonostante la sola ruota motrice, può contare su un peso di 220 kg per 82 kW di potenza, circa 110 CV, e una coppia mostre per una moto di 190 Nm. Entrambe non rappresentano i mezzi più performanti in gamma, ma uniscono prestazioni esaltanti, una buona autonomia e un prezzo ragionevole per i segmenti. Nessuna delle due inoltre può contare sul launch control, con la Tesla che correrà in Track Mode e la Zero in mappa Sport.

Le sfidanti Potenza Peso Trazione 0-100 Batteria Autonomia Prezzo Tesla Model 3 Performance 520 CV 1.900 kg Integrale 2,9 secondi 75 kWh 500 km 65.570 euro Zero Motorcycle SR/F 110 CV 220 kg Posteriore ND 14,4 kWh 259 km 21.320 euro

Chi vincerà?

La partenza, come sempre in una drag race, è fondamentale: la Model 3 è avvantaggiata perché, per scaricare a terra tutti i cavalli a disposizione, basterà schiacciare a fondo l'acceleratore con la trazione integrale che farà il lavoro sporco per garantire la massima performance. Il discorso invece non vale per la Zero con Andrea che, "al manubrio" della SR/F, dovrà caricare il peso del corpo in avanti per non far alzare la ruota e avere il massimo grip dato che, ovviamente, tutta la spinta arriva dalla sola ruota dietro. Chi avrà la meglio? Cliccate qui per andare direttamente al video su Youtube o su InsideEVs.it e Omnimoto.it per saperne di più e per leggere tutti gli approfondimenti.