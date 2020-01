È già da diverso tempo che Subaru propone la speciale promozione Subaru 555free estesa a tutta la gamma: la buona notizia è che l'offerta prosegue anche nel 2020, fino al 31 di marzo. Prendiamo come esempio la Subaru XV 1.6i Pure: ai 5 anni di finanziamento, si aggiungono 5 anni di garanzia SubaruSafe5 a chilometri illimitati e 5 anni di manutenzione ordinaria SubaruCare5.

Come per le precedenti offerte, quindi, la XV viene a costare sempre 23.500 euro di listino escluse IPT e PFU, versando poi 8.020 euro di anticipo e 60 mesi di rate da 299 euro (TAN fisso 4.95%, TAEG 6,80%), senza necessità della rata finale. Ecco i vantaggi e gli svantaggi della nostra rubrica Promozioni Auto.

Vantaggi

Subaru 555free rimane una formula unica nelle varie proposte delle case: ogni vettura Subaru può essere acquistata in cinque anni con anticipo, e prima rata dopo 30 giorni, ma senza maxi-rata finale, e con l'inclusione di servizi di garanzia e di manutenzione, come in un leasing. Oltretutto, l'offerta è più o meno la stessa da diversi mesi, permettendo di scegliere la vettura più appropriata al momento opportuno, a differenza di altre proposte a scadenza su lotti limitati.

Svantaggi

Come già visto in precedenza, il sistema punta al possesso finale dell'auto, considerando l'anticipo di circa 8.000 euro. Qualche limitazione anche nelle formule dei 5 anni: SubaruSafe5 a chilometri illimitati ha però inizio dopo la garanzia di fabbrica di 3 anni o 100.000 km, e SubaruCare5 vale per 75.000 km e non copre le manutenzione straordinaria, come ad esempio impianti aggiuntivi a GPL o lavorazioni correlate a "componenti soggetti ad usura".