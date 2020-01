IP ha rotto un vecchio paradigma: la maggiorazione di costo, di norma tra i 10 e i 20 centesimi, dei carburanti premium. La compagnia lancia Optimo benzina e Optimo diesel, destinati a sostituire completamente i carburanti "standard" nelle oltre 5.000 stazioni di servizio del Gruppo, senza sovrapprezzi ma con la promessa di migliori prestazioni e di benefici ambientali.

Optimo è già disponibile da gennaio nei punti vendita del marchio di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Entro marzo arriverà in Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna e nel secondo semestre 2020 su tutto il territorio nazionale. L'investimento per lo sviluppo e l'immissione sul mercato di Optimo si attesta nell'ordine dei 20 milioni di euro.

I benefici per il motore

La compagnia sottolinea che i nuovi carburanti sommano più benefici in termini di cura ed efficienza del motore: rimuovono le impurità presenti nel motore, lo proteggono dalla corrosione e riducono gli attriti tra le parti meccaniche.

Test svolti su motori a iniezione indiretta, in conformità con il protocollo standard CEC F-05-93 and CEC F-20-98, hanno dimostrato la capacità di prevenire nelle auto nuove oltre l’85% della tendenza alle formazioni di depositi. Nelle vetture che hanno già accumulato migliaia di km, invece, test svolti in conformità alle metodiche standard CEC F-05-93 and CEC F-20-98 hanno confermato l’efficienza di Optimo nel rimuovere oltre il 50% dei depositi già presenti.

Per i motori diesel, invece, Optimo promette una migliore risposte del motore e una più pronta accensione, anche a freddo.

Da notare che con Optimo IP sarà l'unica società a vendere solo carburante tracciabile sulla propria rete, con l'obiettivo di contrastare la piaga del traffico illegale di carburanti, che mette a rischio i motori e genera enormi volumi di evasione fiscale.

I vantaggi per l'ambiente

"Con Optimo vogliamo rendere tutti i nostri clienti, non solo quelli più abbienti, protagonisti del cambiamento in atto nella mobilità", spiega l'amministratore delegato di IP, Daniele Bandiera, secondo cui il lancio di Optimo "consente a tutti di godere di benefici economici e di prestazioni, ma anche di contribuire concretamente alla salvaguardia dell’ambiente contenendo le emissioni di CO2. Essere green non può essere solo un lusso per pochi".

In base a test svolti in condizioni standardizzate, seguendo il protocollo adottato in Austria dalla direttiva per il risparmio eneregetico EEffG, i nuovi carburanti Optimo consentirebbero una riduzione dei consumi di almeno il 2%. Un valore che secondo IP può permettere di ridurre l'immissione in atmosfera di oltre 300.000 tonnellate di CO2 all'anno, pari ad oltre il 60% delle emissioni complessive della stessa azienda.

Non solo carburanti

"Non siamo dei petrolieri, siamo dei retailer della mobilità", tiene a precisare Bandiera, evidenziando che la compagnia è pronta a misurarsi a tutto tondo con il tema dei trasporti : "Abbiamo siglato accordi con Enel per le colonnine e con Snam per il metano e in prospettiva l'idrogeno nei nostri punti vendita. Ora è importante che il mondo automotive ci faccia capire in che direzione si muoverà, ma noi ci siamo".