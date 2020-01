I nostri lettori più affezionati sanno che ogni settimana Motor1.com Italia propone l'appuntamento con i Consumi Reali delle auto nuove, una rubrica che da più di sei anni registra l'efficienza dei modelli che già vediamo su strada o che presto saranno in concessionaria. Così anche il 2019 si è arricchito di decine di risultati nel Roma-Forlì, occasione perfetta per fare un consuntivo di fine anno e stilare tutte le classifiche per alimentazione. Scopriamo quindi assieme chi sono le regine dei consumi 2019 fra le auto a benzina, diesel, GPL, metano, ibride ed elettriche.

Ecco chi spende meno per il viaggio

Prima di lasciarvi a tutte le classifiche consumi per alimentazione vogliamo eleggere la campionessa del risparmio, ovvero l'auto con cui costa di meno percorrere i 360 km della prova dei Consumi Reali. A prezzi attualizzati vince la Skoda Octavia Wagon 1.5 G-TEC, la berlina a metano che spende appena 10,43 euro per il viaggio a gas naturale. Seconda è l'elettrica Kia e-Soul, ferma a quota 13,17 euro per la carica della batteria, sempre che si faccia il pieno ad una presa domestica.

Classifica benzina

La prima graduatoria spetta al carburante più popolare in Italia, cioè la benzina che elegge come sua primatista la nuova Renault Clio col motore TCe 100, capace di 3,70 l/100 km (27,03 km/l). Fra l'altro la compatta francese è molto vicina alla regina della categoria, la piccola Suzuki Celerio. Staccata, ma comunque in grado di registrare 4,30 l/100 km (23,26 km/l) è la Mazda3 con motore 2.0 Skyactiv-G da 122 CV e sistema mild hybrid, a pari merito sul podio a benzina con la Volkswagen T-Roc. Maglia nera, vista anche la specializzazione da vero fuoristrada, è la nuova Suzuki Jimny con 6,50 l/100 km (15,38 km/l).

Classifica diesel

Un'altra francese guida l'efficienza 2019 delle auto a gasolio, la DS 3 Crossback col motore 1.5 diesel da 100 CV che registra un'ottima media di 3,75 l/100 km (26,67 km/l), risultato di valore assoluto. Seconda è la più grande Peugeot 508 che con lo stesso BlueHDi da 130 CV segna i 3,80 l/100 km (26,32 km/l) e terza la Seat Ibiza col 1.6 TDI da 95 CV (3,85 l/100 km - 25,97 km/l). Ultima fra le diesel del 2019 è invece la nuova Range Rover Evoque col 2.0 mild hybrid da 180 CV.

Classifica GPL

Tre sono le auto bifuel a GPL testate a livello di consumi nel 2019 e a primeggiare è la più piccola del gruppetto. Parliamo della Renault Twingo TCe 90 GPL che si accontenta di 6,60 l/100 km (15,15 km/l) e batte di poco un SUV ben più grande come la Kia Sportage a GPL (6,65 l/100 km - 15,04 km/l). Chiude il terzetto la Dacia Duster GPL a quota 7,60 l/100 km (13,16 km/l).

Classifica metano



Passando al metano salutiamo definitivamente la produzione francese e diamo il benvenuto ad un'auto del gruppo Volkswagen, la Skoda Octavia Wagon 1.5 G-TEC che un po' a sorpresa consuma solo 2,90 kg/100 km (34,48 km/kg) di gas naturale. Uno dei migliori risultati di sempre fra le auto a metano. Il resto della classifica rimane all'interno del gruppo tedesco e vede al secondo posto le Seat Ibiza 1.0 TGI e al terzo la Seat Arona 1.0 TGI.

Classifica ibride (full hybrid)

Nella graduatoria delle auto ibride abbiamo incluso solo quelle full hybrid, ovvero quelle che possono viaggiare anche con la spinta del solo motore elettrico, ma non hanno la ricarica alla spina. Prima della categoria è la Toyota Prius AWD-i che con i suoi 3,20 l/100 km entra anche nella Top 10 di tutti i tempi e diventa l'integrale più efficiente di sempre. Dietro di lei altri modelli del gruppo Toyota come la nuova Corolla e la Lexus UX. In ultima posizione la Honda CR-V Hybrid.

Classifica ibride plug-in

Fra le ibride plug-in, ricaricabili alla spina, vince con ampio margine e un risultato eccezionale la nuova Mercedes Classe E col motore diesel EQ Power che tocca i 3,45 l/100 km (28,99 km/l). Decisamente più indietro ci sono BMW 225xe Active Tourer e Mitsubishi Outlander PHEV.

Classifica elettriche

A chiudere le categorie per alimentazione c'è quella delle auto elettriche che vede primeggiare in classifica la Kia e-Soul. La coreana a batteria porta a casa una media di 15,9 kWh/100 km (6,29 km/kWh) che le bastano per superare di poco la Mercedes EQC. Più staccata è invece l'Audi e-tron da 19,0 kWh/100 km (5,26 km/kWh).

Classifica assoluta 2019

A puro titolo di curiosità riportiamo qui anche la classifica assoluta 2019 dei consumi reali, una graduatoria che riporta alla fine anche la legenda dei simboli usati nelle tabelle. Per conoscere invece tutte le auto che consumano meno dal 2013 ad oggi vi consigliamo di leggere la classifica consumi reali generale e costantemente aggiornata.