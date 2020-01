Pensando ad una cittadina ibrida a benzina, dalle dimensioni compatte e adatta a tutti i terreni grazie alle forme da SUV compatto, viene in mente la Suzuki Ignis, offerta in promozione fino al 31 gennaio 2020.

Il listino della Suzuki Ignis 1.2 Hybrid Cool sarebbe pari a 15.700 euro, che scendono a 13.800 euro grazie ad uno sconto di 1.900 euro; versando poi un anticipo di 5.250 euro, si può pagare il resto, dopo 30 giorni, in 36 rate da 99 euro (TAN fisso 6,08%, TAEG 8,40%), più maxi rata di 6.751 euro, che entro 45 giorni può essere passata su una nuova vettura, o saldata anche con finanziamento, dal TAEG massimo dell’8,54%, senza superare gli 11.214,80 euro.

Vantaggi

Il finanziamento Suzuki Solutions Noproblem permette di acquistare una compatta Ignis Ibrida con uno sconto sul listino di circa 2.000 euro, con un anticipo non bassissimo, ma sostituibile con una permuta, e soprattutto con tre anni di rate inferiori ai 100 euro. Interessante l’indicazione di massima, nell’esempio ufficiale, delle condizioni economiche in caso di rifinanziamento della rata finale; da segnalare anche i tre anni di assicurazione furto e incendio in regalo.

Svantaggi

Negli esempi mancano alcune indicazioni di spesa, come IPT e PFU, o il chilometraggio massimo per ottenere il valore futuro garantito finale; inoltre, potrebbero essere compresi altri optional sulle vetture in offerta, senza contare che la gamma Ignis propone allestimenti superiori, a cominciare dalla versione con trazione 4x4 Allgrip.