A partire da marzo 2020 i dispositivi anti abbandono diventano obbligatori per chi trasporta in auto bambini fino a 4 anni, pena una multa da 81 a 326 euro e una detrazione di 5 punti dalla patente. In pochi però si sono messi in regola. Secondo un sondaggio condotto da Bluon (azienda specializzata in dispositivi tecnologici) 9 genitori su 10 ancora non lo hanno comprato.

Un dato che solo inizialmente poteva essere legato alla scarsa disponibilità dei dispositivi nei negozi (qui vi ricordiamo dove si comprano e quanto costano). Fa riflettere che solo 4 persone su 10 dicono di aver comprato il dispositivo per migliorare la sicurezza del proprio figlio in auto, gli altri lo hanno fatto solo per non incorrere nelle sanzioni.

Tecnologia sì, ma non troppa

I modelli che oggi si trovano in vendita necessitano di uno smartphone per essere utilizzati. Per mezzo di una App infatti il dispositivo segnala quando effettivamente il bambino viene lasciato a bordo dell’auto.

La dipendenza dalla tecnologia (ed in particolare da internet) di questi dispositivi, tuttavia, spaventa i genitori italiani che nel sondaggio hanno detto di non fidarsi troppo a lasciare la vita del proprio figlio nelle mani di un dispositivo, seppure anti abbandono.

Secondo 5 genitori su 10 infatti il dispositivo dovrebbe poter funzionare anche senza l'ausilio del telefono ed attivarsi automaticamente. Sono invece 3 genitori su 10 a lamentarsi degli alti costi di questi dispositivi (il governo ha stanziato 16,1 milioni di euro per il 2019 e 2020, pari a 30 euro a seggiolino, ma non ci sono ancora i dettagli per accedere a questi incentivi) e della carenza di una vasta gamma di modelli sul mercato. In realtà il mercato si sta ampliando. In arrivo ci sono anche dispositivi in grado di funzionare semplicemente per mezzo di portachiavi, che grazie ad una piccola batteria interna possono emettere suoni e avvisi alla rilevazione del "peso" sul seggiolino. Ricordiamo di seguito i principali dispositivi che sono in commercio.



I Seggiolini

Nome prodotto Come funziona Prezzo App Dove si compra Chicco BebèCare Integra al suo interno il sistema anti abbandono. Si basa sui sensori nel seggiolino e sull’app da scaricare sul proprio smartphone. Se l’adulto si allontana dall’auto lasciando il bimbo al suo interno il sistema manda un avviso sul telefono dell’adulto e, in caso di mancanza di risposta, sugli altri telefoni precedentemente memorizzati. Da 149 a 449 euro, a seconda del modello di seggiolino. SI Android iPhone Store online ufficiale Chicco Amazon Cybex SensorSafe Clip di chiusura delle cinture che comunica con dongle attaccato a presa OBD2 dell’auto e app da installare sul proprio smartphone. Se l’adulto si allontana il sistema manda un avviso ai telefoni associati tramite app Da 289 a 489 a seconda del modello di seggiolino SI Android iPhone Store online ufficiale Cybex Amazon

Sistemi after market

Nome Come funziona Prezzo App

Dove si compra Baby Bell Cuscino da sistemare sulla seduta del seggiolino e collegato a segnalatore da inserire nella presa 12V. Se si spegne auto parte avviso sonoro. Si può anche abbinare allo smartphone tramite app. 69 euro SI (opzionale) Android iPhone Amazon Remmy Sensore da sistemare sotto la seduta del seggiolino. Alimentato tramite presa 12V. Ad auto spenta e bambino ancora all'interno emette segnale di avviso. 79 euro NO Sito ufficiale Amazon Chicco BebèCare Easy Tech Clip da agganciare a cinture del seggiolino. Si abbina a smartphone tramite app (per Android e iPhone). Se ci si allontana senza averla aperta invia allarme prima allo smartphone più vicino e in mancanza di risposta a quelli inseriti in rubrica. 39 euro SI Android iPhone Sito ufficiale Chicco Amazon Tippy Cuscino con sensore di peso da sistemare su seggiolino. Si collega tramite bluetooth a smartphone (bisogna scaricare app per Android e iPhone) e invia avviso su telefono in caso di allontanamento dall'auto. 55 euro SI Android iPhone Amazon Tata Cuscino da sistemare sulla seduta del seggiolino. Si collega tramite bluetooth allo smartphone e invia un avviso nel caso in cui l'adulto si allontani dall'auto col bambino ancora al suo interno. Se lo smartphone è scarico (e quindi non collegato al cuscino) emette un suono di avviso. 59,90 euro SI Android iPhone Sito ufficiale Inglesina Ally Pad Cuscino da sistemare sulla seduta del seggiolino. Si collega tramite bluetooth allo smartphone. Avvisa nel caso in caso di allontanamento dall'auto con minore all'interno. 59,90 euro SI Android iPhone Amazon Bébé Confort e-Safety Cuscino da sistemare sulla seduta del seggiolino. Si collega allo smartphone tramite bluetooth. Avvisa in caso di allontanamento dall'auto con bambino ancora al suo interno. In mancanza di risposta allerta fino a 3 numeri inseriti in rubrica. 79 euro SI Android iPhone Amazon Foppapedretti Babyguard Cuscino da sistemare sulla seduta del seggiolino. Si collega allo smartphone tramite bluetooth. Avvisa in caso di allontanamento dall'auto con minore ancora legato al seggiolino. Avverte in caso di smartphone impostato in modalità silenziosa. In mancanza di risposta avvisa altri numeri in rubrica, anche di persone che non abbiano installato la app. 89 euro SI Android iPhone Sito ufficiale Peg Perego Memo Pad Cuscino da sistemare sulla seduta del seggiolino. Si collega allo smartphone tramite bluetooth. Avvisa in caso di allontanamento dall'auto con bambino ancora al suo interno. In mancanza di risposta allerta fino a 2 numeri inseriti in rubrica. 70 euro SI Android iPhone Sito ufficiale Peg Perego Memo Clip Clip di chiusura per seggiolini. Si collega allo smartphone tramite bluetooth. Avvisa in caso di allontanamento dall'auto con bambino ancora al suo interno. In mancanza di risposta allerta fino a 2 numeri inseriti in rubrica. 43 euro SI Android iPhone Sito ufficiale