Ogni tanto, è interessante vedere le ultime offerte su un modello cittadino, ma con 5 porte e 5 posti, come la Mitsubishi Space Star, una delle vetture dal listino più basso del mercato, in grado di percorrere oltre 20 km con un litro: fino al 31 gennaio 2020, ad esempio, c’è una nuova offerta di finanziamento denominata EcoShock. Per la Space Star 1.0 Invite a benzina, il prezzo di partenza è di 7.950 euro, grazie allo sconto rottamazione, anziché 8.750; senza versare anticipo, ci sono poi 72 rate mensili da 150,50 euro (TAN fisso 6.83%, TAEG 9,50%) e nessuna rata finale; nel prezzo sono compresi anche 5 anni di garanzia e assistenza stradale.

Vantaggi

Volendo spendere poco per un’auto compatta ma a 5 posti, la Space Star può essere un’idea: sconto, anticipo zero e rata di circa 150 euro senza rata finale permettono di distribuire comodamente la spesa in sei anni, con in più alcuni servizi utili.

Svantaggi

In assenza di maxi rate e anticipo, e dati gli importi bassi, i tassi di interesse sono più elevati della media. C’è poi da considerare non solo qualche spesa in più rispetto a quella dell’esempio, ma anche la presenza di versioni più accessoriate e costose.