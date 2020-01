La gamma mild hybrid di Mazda si allarga ed accoglie ora la CX-30 Skyactiv-G da 150 CV, stessa motorizzazione che ha debuttato a bordo della Mazda3, rappresentando così la via di mezzo tra le altre motorizzazioni (sempre mild hybrid) già disponibili, con potenze di 122 o 180 CV. Il crossover compatto giapponese col nuovo motore è già ordinabile con prezzo a partire da 25.750 euro.

Fotogallery: Mazda CX-30

95 Foto

Ibrido leggero e più brio

Rispetto alla versione da 122 CV la Mazda CX-30 da 150 CV mantiene la stessa coppia di 213 Nm ma risulta più scattante nello 0-100: 8,8” contro 10,6” e velocità massima che cresce fino a toccare i 198 km/h. Il tutto con consumi ed emissioni perfettamente uguali che, nei dati dichiarati per la versione con cambio manuale a 6 marce e trazione anteriore, parlano di 5,9 litri di benzina ogni 100 km. A listino sono disponibili anche versioni con cambio automatico 6 rapporti e a trazione integrale.

Merito del sistema a 24 V M Hybrid, con una piccola unità elettrica – alimentata da una batteria agli ioni di litio – accoppiata al 2.0 benzina aspirato. Il suo compito, come sulla stragrande maggioranza dei sistemi mild-hybrid, è quello di recuperare l’energia cinetica della frenata e restituirla quando all’endotermico è richiesto un maggiore sforzo. C’è poi anche la tecnologia di disattivazione dei cilindri, in grado di spegnere 2 su 4 quando non è richiesta tutta la potenza.

Bagagliaio razionale

Assieme alla nuova motorizzazione mild hybrid da 150 CV la Mazda CX-30 accoglie anche il sistema Smart Cargo Box, vale a dire un pannello posizionabile in diverse posizioni all’interno del vano bagagli, così da poter variare il disegno in base a tipo e quantità di borse presenti.

Mazda CX-30 M Hybrid 150 CV, il listino prezzi

Mazda CX-30 M Hybrid 150 CV 6MT 2WD Evolve: 25.750

Mazda CX-30 M Hybrid 150 CV 6MT 2WD Executive: 27.150

Mazda CX-30 M Hybrid 150 CV 6MT 2WD Exceed: 29.200

Mazda CX-30 M Hybrid 150 CV 6MT 2WD Exclusive: 31.050

Mazda CX-30 M Hybrid 150 CV 6MT AWD Exceed: 31.400

Mazda CX-30 M Hybrid 150 CV 6MT AWD Exclusive: 33.250

(cambio automatico 6 rapporti: + 2.000 euro)