Passare all’elettrico? Oggi si può, grazie alla sempre maggiore offerta di modelli, ma anche alle promozioni fino al 29 febbraio 2020: un esempio è quella proposta su Renault Zoe, vettura presente da tempo nel listino, ma recentemente rinnovata, e con prestazioni migliorate, soprattutto per ciò che riguarda l’autonomia che sale fino a circa 395 km.

In caso di rottamazione di un veicolo fino a Euro 4 e grazie agli incentivi statali pari a 6.000 euro, la nuova Zoe Life R110 Flex viene a costare 15.350 euro; anticipando 2.390 euro, si versano 36 rate mensili da 98,94 euro (TAN fisso 4,99%, TAEG 6,44%) con rata finale di 11.914 euro per un massimo di 22.500 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

In regalo anche il pack service per tre anni che comprende assicurazioni, estensioni di garanzia e manutenzione ordinaria fino a 60.000 km.

Vantaggi

Se un tempo il costo di una vettura elettrica era proibitivo per molti, oggi la spesa è sempre più sostenibile e dilazionabile, grazie alle promozioni e agli incentivi. In questo caso, ad esempio, l’anticipo anche con un usato senza valore è di circa 2.400 euro, e le rate per tre anni sono inferiori a 100 euro, con una rata finale che, restando nei limiti del chilometraggio previsto, potrebbe essere passata su un veicolo elettrico di nuova generazione.

Oltretutto, la nuova Zoe è una vettura compatta, comoda e pratica, ed è tra le poche ad avere raggiunto già una certa maturità.

Svantaggi

Attenzione, perché le vetture elettriche possono essere vendute con batteria, oppure con batteria separata a noleggio: come indicato nella nota illustrativa, per questa offerta la batteria si paga a parte, da 49 euro al mese per tre anni, mentre per i successivi, qualora si volesse riscattare l’auto, il costo parte da 74 euro al mese, con un massimo di 7.500 km l’anno.

Si può comprare anche la batteria insieme all’auto, a costi maggiorati - di listino fanno circa 8.200 euro in più. Poi, la versione Life R110 è la meno accessoriata, ed ha motorizzazione inferiore rispetto alla più costosa R135, e vanno considerati altri oneri finanziari, e qualche accessorio sulla vettura eventualmente proposta.