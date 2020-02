Chi si ricorda il film World War Z? Immaginatevi una situazione simile, con un virus capace di convertire la maggior parte della popolazione in zombie. Voi siete tra i fortunati sopravvissuti, ma adesso i vicini non vedono l'ora di avervi a pranzo non come ospiti ma come primo piatto.

Va bene, forse abbiamo esagerato, ma se pensate ad un ambiente del genere, per spostarsi e sopravvivere sarebbe indispensabile un mezzo capace di fronteggiare qualunque tipo di ostacolo. In questo caso a metterci una pezza potrebbe essere la Sherp, che con il suo ATV soddisfa tutte le vostre esigenze.

Fotogallery: Sherp ATV, il mezzo per sopravvivere ad un'apocalisse zombie

9 Foto

Conosciamolo bene

Questo veicolo a quattro ruote è in realtà anfibio e galleggia con facilità grazie a uno scafo pensato anche per superare i corsi d'acqua. Ogni ruota ha un serbatoio di carburante indipendente, in grado di contenere circa 54 litri, per un totale di circa 230 litri di carburante.

Il motore è il turbo diesel da 1,5 litri di Kubota, non prestazionale ma parsimonioso e capace di erogare 44 cavalli, consumando poco più di 2 litri l'ora su qualsiasi terreno. Ogni gomma, poi, ha un sistema di gonfiaggio e sgonfiaggio integrato, che consente al guidatore di regolare la pressione in base al terreno.

Il resto dell'equipaggiamento

Una trasmissione manuale a cinque marce gestisce l'erogazione della potenza a tutte e quattro le ruote e lo Sherp può abbattere ostacoli alti più di mezzo metro, oltre ad affrontare pendenze fino a 35 °. Ha una velocità massima di 40 km/h sulla strada e 8 sull'acqua, ma può transitare facilmente su ogni superficie.

C'è anche la possibilità di far ruotare su se stesso lo Sherp, azionando le sole due ruote laterali. L'interno invece può adattarsi e offrire quattro posti letto o due sedili a panca da quattro a sei persone. Il bagagliaio è un semplice vano sotto le assi del pavimento e ha una capacità di 204 litri.

Quanto costa

Guardando il video ci si può fare un'idea più precisa delle capacità di questo mezzo. In ogni caso il look lo fa assomigliare molto a uno di quei rover da trasporto terrestre dei film sulle missioni spaziali.

Magari proprio questi ragazzi potranno aiutare la NASA a progettare i nuovi veicoli lunari? Vedremo, intanto vi diciamo che lo Sherp ATV costa circa 100.000 dollari (circa 90mila euro al cambio attuale) e c'è anche una versione pick up.