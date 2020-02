SUV compatti, o crossover-coupé come dichiara Nissan: la fortuna di queste auto alte dalle dimensioni ridotte rispetto ai SUV del passato sembra non conoscere tregua. Una delle prime protagoniste del settore è stata proprio la Nissan Juke, giunta ora alla seconda generazione ed oggetto della promozione “Intelligent Buy” fino al 29 febbraio 2020.

La Nissan Juke N-Connecta DIG-T 117, con motore tre cilindri da un litro a benzina, riduce il suo listino a 19.500 euro in caso di adesione al finanziamento; l’anticipo è di 4.191 euro, al quale seguono 36 rate mensili da 199 euro (TAN fisso 5,49%, TAEG 6,87%), e una rata finale, corrispondente al valore futuro garantito, di 12.214,80 euro; per ottenere questa valutazione, occorre non superare i 30.000 km, versando 0,10 euro per ogni chilometro in eccedenza.

Vantaggi

Lo sconto sul listino è piuttosto consistente, ed è pari a 2.420 euro se non si aderisce al finanziamento, salendo a 3.120 euro per ottenere il prezzo dell’esempio. Nella rata di circa 200 euro, piuttosto bassa considerando anche il genere di vettura, sono compresi per tre anni servizi come finanziamento protetto e pack service con assicurazione furto e incendio.

L’anticipo di circa 4.200 euro può essere coperto anche con la permuta di una vettura, mentre la rata finale alta è pensata soprattutto per il passaggio dell’importo come anticipo su una vettura nuova, dopo i tre anni.

Svantaggi

L’offerta vale solo in caso di permuta o rottamazione di un’auto immatricolata da almeno 6 mesi. Mancano gli esempi PFU e di IPT, anche solo per un territorio e a una certa data, e occorre tenere in considerazione i costi aggiuntivi legati sia alle spese del finanziamento, indicate nell’esempio, sia ad eventuali accessori in più nella vetture proposte dalle concessionarie, che con la casa condividono gli oneri della promozione.