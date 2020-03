Per fronteggiare l'emergenza Coronavirus e la diffusione del contagio sono stati sospesi i collegamenti marittimi e i trasporti ordinari delle persone (e delle auto) da e per la Sicilia se non per motivi lavorativi o altre necessità comprovate. Chi è costretto a muoversi deve quindi provare il suo spostamento tramite l'autocertificazione del proprio stato di salute (ecco come e quando si compila il modulo).

Lo ha annunciato in una nota il Ministero dell'Interno che ha accettato la richiesta pervenuta dalla Regione Sicilia. Rimane regolare il trasporto merci, mentre le persone possono viaggiare via mare in auto - solo per le esigenze di cui sopra - sia sullo Stretto sia sulle altre tratte marittime gestite da compagnie quali Tirrenia e GNV.

Collegamenti Villa San Giovanni - Messina

Tutti i passeggeri in transito sulla tratta devono esibire alle autorità preposte ai controlli l'autocertificazione contenente i motivi del loro spostamento/viaggio fuori dalla propria abitazione.

Dal 16 marzo, Caronte & Tourist Isole Minori, uno dei principali operatori, ha proceduto ad una parziale riorganizzazione dei propri servizi. Alcune navi rimarranno ferme in porto in sosta inoperosa e con solo il personale minimo a bordo nell’ottica della razionalizzazione dei servizi e della sicurezza di equipaggi e passeggeri. Il servizio sarà comunque garantito a chi ha necessità di spostarsi ma i collegamenti giornalieri sono ridotti. Per saperne di più, ecco il sito ufficiale della compagnia.

GNV: operativa a mezzo servizio e biglietti rimborsati

GNV conferma l'operatività di tutte le linee da e per l'Italia, ovvero per tutti coloro che debbano raggiungere la propria destinazione per comprovate esigenze lavorativa, situazioni di necessità, motivi di salute o per rientrare presso il proprio domicilio. La Società opera sulle tratte Genova-Palermo, Civitavecchia-Palermo e Napoli-Palermo e ritorno.

Considerando che molti non potranno partire, l'Azienda ha azzerato il costo di sostituzione del biglietto, con i clienti possono sostituire il proprio viaggio prenotandone uno in altra data (la penale normalmente prevista in caso di annullamento non verrà conteggiata). In alternativa, i clienti possono richiedere un bonus valido per l’importo dello stesso valore del viaggio che intendono cancellare per poi usufruirne entro il 31/12/2020 per i viaggi entro il 30 giugno 2021, su tutte le tratte.

Sono sospesi inoltre, fino a data da destinarsi, i servizi passeggeri dall'Italia per Tunisi, Tangeri, e Durazzo in accordo con i governi di Marocco, Tunisia e Albania, confermando il solo servizio di trasporto merci. La stessa cosa vale per il collegamento bisettimanale Genova-Barcellona-Genova.

Tirrenia e Moby: occhio alla Sardegna

Ancora non sono stati rilasciati comunicati stampa ufficiali sulla sospensione o l'annullamento delle tratte marittime da e per la Sicilia. Si attendono aggiornamenti che, quasi sicuramente, saranno sulla stessa linea di quanto detto per GNV.

Dall'8 marzo tutti i passeggeri che si imbarcano verso la Sardegna devono obbligatoriamente sottoporsi alla permanenza domiciliare in isolamento per 14 giorni dallo sbarco.